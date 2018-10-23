尋仇？錢財糾紛？ 男子駕駛中遭鎗擊







（沙亞南23日訊）原以為只是一般車禍案，詎料卻是槍擊案！

今日上午約10時15分，一輛乘坐兩人的白色奧迪轎車途經沙亞南武吉哥文寧路時，因轎車突然遭人連開數槍，以致失控而連人帶車墜入溝渠內。

附近的商家在聽聞發生意外的巨響時，以為只是一般車禍，卻沒有想到竟是一起槍擊案。

車失控墜入溝渠

巧合的是，今天還是轎車遭槍擊的司機的生日。

沙亞南警區主任巴哈魯丁助理總監說，警方在接獲民眾指當地發生一宗車禍的投報後，派員到現場展開調查工作時，在現場發現7顆彈殼，證實是宗槍擊案。

“事發時開車的是經營健身中心的45歲印裔男子，逾40歲的印尼籍員工則坐在司機旁座位。”

他指出，根據初步調查，兩人乘車途經武吉哥文寧路時，被同方向的轎車連開數槍，而轎車相信是失控後墜入路旁的溝渠內。

司機員工臉腹中鎗

“涉案者當時駕的是一輛四輪驅動車，在幹案之後便逃之夭夭。”

巴哈魯丁說，司機在事件中臉部受傷，其員工則相信是腹部中槍，兩人被送到巴生中央醫院接受治療，情況穩定。

他說，警方將從不同角度調查此案，包括司機從哪個方向出發，欲前往哪個地點、是否涉及錢財糾紛及其他動機等。

至於選擇在男司機生日時幹案是否仇家為尋仇，巴哈魯丁說，一切還在調查中，不便透露更多的詳情。

他也呼籲目擊者主動聯絡警方，以提供更多資料，而警方也會向附近的商家索取閉路電視。

警方目前援引《刑事法典》307條文（蓄意謀殺）調查此案。