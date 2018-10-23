【檳米桶山路土崩】專家：米桶山路工程隱憂 填土不妥當











（檳城23日訊）理大土崩專家哈碧峇拉蒂教授說，在壟尾米桶山路工程用來填土的泥土非常鬆軟，且密度不夠，並不適用。

“我到上山勘察時，看到那些泥土也嚇了一跳。”

她今午在壟尾米桶山路工程工地土崩現場勘察過後召開記者會說，現場土質稀鬆密度不夠，若要進行發展工程需有專家評估、監督及遵守標准作業程序，否則會極度危險，因為這樣的地基並不穩固。

她解釋，山上雖有花崗石，但風化後化成沙石，其密度就會稀鬆不穩固。除此，她還發現第二種相信因工程需要而用來填土的外來泥土。

“這些外來泥土的密度，同樣也不夠。”

宿舍貨櫃不該建低窪處

至於充當勞工宿舍的貨櫃地點，她認為搭建在低窪地點不妥當，是造成慘劇因原之一。

詢及為何工程需要填土，她說，她沒看過工程的詳細資料和圖冊，不便進一步發表任何談話。

“但用來填土的泥土，是絕對不適合的。”

檳城壟尾米桶山路工程土崩事故進入第5天，搜救隊至今仍在搜尋最後一名孟加拉籍失蹤者莫哈末拉占。同時有一批4女1男的華裔青年，在中午帶著白菊到現場祭拜9名罹難者後低調離開現場。

第9罹難者原打算到浮羅工作

昨日找到的第9名罹難者莫哈末烏加（孟加拉籍）因上班20天就遇上停工令，在土崩發生前一刻便決定到他處謀生，未料事與願違。

烏加的同籍朋友沙爾（23歲）說，由於烏加煩惱已停工一週，案發當天下午1時，他便打電話邀請對方到浮羅山背工作，烏加也一口答應。

“1小時後我再打電話聯絡他，他的手機已關機，後來我才知道工地出事了。”

烏加的鄰居諾沙希占說，烏加于3年前來馬後，在浮羅山背當農夫，後來轉往高淵謀生，20天前才在案發工地上班。

若無新發現將終止搜救

若再無新發現，搜救行動將終止。

檳州消拯局主任沙頓今日向媒體指出，搜救隊伍今早仍努力移開災場的積泥，並將以搜救犬偵測災場，鑑定有無受害者埋在泥堆下，若再無新發現，搜救隊伍將終止搜救行動。

搜救隊伍昨日發現第13個，也是土崩現場的最後一個貨櫃時，該貨櫃已毀不成形。

搜救隊伍把災場分為3個區塊，第13個貨櫃落在第3區塊，該區塊佔災場總面積的15%，區塊裡的積泥還未移走。

檳州消拯局副局長莫哈末索基說，基於缺乏照明設施，恐危及搜救員安危，搜救行動於昨晚10時許暫停，今早8時繼續，將專注在移走第3區塊的泥堆，以搜尋最後一名失蹤者。

“移走積泥的工作也取決於氣候。若下雨就需暫停行動，因為擔心土壤移動，再發生土崩。”

首長回應理大專家言論

待相關工程師解釋

檳州首席部長曹觀友說，有關理大土崩專家哈碧峇拉蒂教指米桶山路工程土質稀鬆密度不夠的言論，就等待相關工程師來回應。

他今日出席檳安醫院活動被媒體追問上述問題時說，相信科技會有相關解決方案，尤其是當工程師在設計任何結構時都會考慮到各種因素，在米桶山工程所考慮的因素包括土質問題、斜度及排水問題等等。

他相信市政廳將會採取一切有必要的措施，確保此計劃能夠在最好的狀況下繼續進行。

“停工期限交由職業安全與衛生局（DOSH）來定奪，但也好像我多次強調，停工並不代表工程完全停頓，因為還有確保施工現場安全的工作需要進行。”

至於該工程什麼時候會完成，他認為當獲准復工後，工程師將重新審核及評估整個工程並針對不足之處做出所需的更改。

“我覺得我們無需太擔心工程延誤，就算是延展3個月或6個月也好，最重要是工程完成後，必須確保是絕對安全。”

山坡發展須防患未然

王康立倡設委會監督

公正黨植物園區州議員王康立說，在土崩後才找出事發原因已毫無意義，因為如果相關負責人員認真看待工作並監督，我們或可在事發前就知道問題所在。

“如果是水流被堵塞，這應該在例行檢查中就發現，而最後一次檢測是在什麼時候？”

他今日發文告向死者及家屬表示最深切哀悼，強調這起不幸事故也在提醒我們，當局必須在施工現場的工人安全方面格外警惕。

他強調，早前丹絨武雅工地土崩已是一記警鐘，讓我們針對不足之處採取行動。或許現在是時候成立“土木與岩土工程委員會”，以監督及審計山坡保護事宜及其合規性。

“該委員會應由一名建築測量師領導，根據委員會建議進行社會影響評估（Social Impact Assessment）和環境影響評估（Environmental Impact Assessments），他也有權發布停工令並直接向檳州議會及國會負責。”

“我將在下一次檳州議會提出此事，敦促州政府考慮給予受害家庭撫恤金。”

檳城山坡觀察指工地存風險

水利局曾突檢要求整治

（檳城23日訊）檳州水利灌溉局在本月8日對壟尾米桶山路工地展開突擊行動，發現該工地並沒遵守土壤侵蝕及沉澱監控作業規劃，這或許就是該工地發生土崩的肇因之一。

檳州公共工程及治水委員會主席再里爾今日召開記者會說，其辦公室上月28日收到非政府組織“檳城山坡觀察”透過檳島市議員朱馨玲提呈，有關米桶山路工地等山坡泥石流風險的報告。

“我的辦公室在10月4日回覆該組織，並在8日派出以水利灌溉局東北縣工程師諾蒂拉瓦迪為首的‘泥濘行動’（Ops Lumpur）隊伍突擊檢查米桶山路工地。”

工地沒遵守ESCP

他說，突擊隊伍在現場視察時發現，承包商並沒有遵守土壤侵蝕及沉澱監控作業規劃（ESCP）。違規項目包括工地沉澱池、淤泥壩等都部分都沒遵照之前獲批准開工時的作業規劃。

“工地材料也沒有妥善管理，這或在大雨時影響湖內河的水流，造成泥石流。另外，部分表層土壤沒被草或護蓋物保護。暴露的山坡也沒以土工防水布遮蓋。該山坡也不見有工地圍欄。”

再里爾說，當局在突擊當天向工程顧問公司發出信函，指示他們在14天內進行整治工作，如果沒遵照指示，當局可通過檳島市政廳採取適當行動，包括發出停工令。

山坡沒工地圍欄

他以此駁斥非政府組織“檳城山坡觀察”指州政府在收到該組織報告後未採取行動的說法。

“‘泥濘行動’隊伍本計劃在14天後，即本月22日再次到該工地檢查。詎料，還沒到22日，該工程在13日就發生橫樑塌下事故，緊接著19日又發生工地土崩事故。”

再里爾說，在事故調查報告出爐前，他不願揣測事故肇因，待報告出爐，發現哪方需要為事故負責，州政府必定會採取行動，絕不姑息。

被詢及事故調查報告何時完成，再里爾表示他也不知道，這不在他權限，但他相信將盡快完成。他說，儘管發生了事故，米桶山路現階段還是會繼續，直到報告出爐，再定奪。

出席記者會者尚有檳州水利灌溉局副主任沙阿里及浮羅池滑區州議員李俊傑。

突擊隊伍沒走到土崩處

曾於本月8日負責率隊突擊米桶山路工地的水利灌溉局東北縣工程師諾蒂拉瓦迪在記者會上受詢時說，承包商未遵守ESCP作業規劃是可釀成土崩事故的原因之一。

但她說，由於米桶山路工地範圍非常大，該隊伍在突擊行動中，無法詳細檢查工地每個角落，而是根據ESCP，主要檢查沉澱池、淤泥壩等相關部分。

她續說，突擊隊伍也站在最高柱子處觀察工地全景。在該次突擊行動中，其隊伍也沒有走到目前土崩處，也沒有看到遭土埋的貨櫃，承包商也沒有告知有關工地上方的小溪。

小溪或因雨季而形成

針對有指工地上方小溪或是導致土崩的說法，檳州水利灌溉局助理主任安柏恩寶說，湖內河是該處的主要河流，那條所謂的小溪或許並非正規的溪流，而是在雨季時才會形成的水流，所以之前在非雨季勘察時沒被發現而忽略。

他說，如果是工程範圍有溪流，根據ESCP，承包商是不被允許埋掉該溪流，而是要做引流。

再里爾：未來將展開聯合行動

記者在會上提出有關工地斜坡穩定性及地質等問題，但再里爾說，他本身並非專家，此也非水利灌溉局官員的負責範圍，因此無法給予回應。

再里爾說，水利灌溉局有邀請其他政府機構參與10月8日的行動，但由於那是突擊行動，其他政府機構並未參與。

他說，他將做內部討論，未來將展開聯合行動。

事發地點發現小溪

檳城論壇憂再土崩

檳城論壇對於礦物地質科學局北馬區主任阿茲哈里日前提及不排除土崩事發地點還會發生土崩的可能性言論，感到擔憂。

檳城論壇今日發表文告說，根據報導，阿茲哈里在本月21日提及在意外現場附近發現一條自然小溪，實際上根據檳城論壇使用“地理資訊系統”（GIS）查詢顯示，在該地點有兩條朝西方向流去的自然小溪。

文告說，若要確定第二條小溪是否也在該區內，則需要進入施工地段，不過該地段僅有獲得授權的人員才可進入。

“阿茲哈里也提及當下雨時小溪的水流動會變得迅速及溢到附近區域，因此我們擔心會進一步損害已經發生土崩的斜坡穩定性。”

檳城論壇指出，阿茲哈里提及現階段他們設法將水流從小溪轉移到其他地方，然而文中提及的“現階段”是一項並非長期甚至是中期的解決方案。