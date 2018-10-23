被控性侵後首公開發聲 C羅：我不會撒謊





（倫敦23日訊）在歐冠賽前新聞發佈會，被指控強姦的C羅納多首次公開發言，為自己辯護稱相信此案的真相會大白。

C羅說：“我不會在這種情況下撒謊。我的律師們和我都很自信，最重要的是，我享受足球和我的生活。真相總是擺在第一位的。”

此前，C羅被控於2009年6月13日在拉斯維加斯一家酒店對一名叫凱瑟琳-馬約爾加的女性性侵。C羅律師於10月10日發表聲明，否認他的當事人有不當行為。

C羅10月3日曾在其社交媒體上對此表示是“假新聞”。C羅辯護律師聲稱在拉斯維加斯酒店頂層公寓臥室發生的性行為是雙方自願的。

另一方面，C羅哥哥阿維羅怒斥對C羅的強姦指控是“垃圾”，他表示全馬德拉人民都支持C羅。

C羅哥哥：強姦指控是垃圾

阿維羅目前負責經營C羅在馬德拉的CR7博物館，他表示：“我弟弟是馬德拉的英雄。他在這里很有影響力，因為他為馬德拉做了很大貢獻。馬德拉人為C羅辯護，因為大家都瞭解他。當地媒體只報道好的消息，馬德拉人民會支持他，他是馬德拉偶像。很多對C羅的指控都是垃圾。”

另一方面，C羅偶露崢嶸的手錶讓媒體追拍不已。每當葡萄牙球星抬起左手，手腕上放射出的熠熠光芒，幾乎讓人無法直視。

C羅超豪華鑽石手錶

這是一款“Jacob&Co”特別訂製鑽石手錶，上面鑲嵌有424顆細小鑽石，價格為驚人的185萬英鎊（約1000萬令吉）。在當今所有球星中，C羅的這塊手表是價格最高的。