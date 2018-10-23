【台鐵普悠瑪出軌】司機涉業務過失致死 法院准6萬交保







（台北23日訊）台鐵普悠瑪列車翻側事故，行政院專責調查小組及檢察當局初步研判，是火車轉彎時超速釀成，宜蘭地檢署組昨晚深夜以涉嫌業務過失致死罪，向法院申請羈押司機。不過，宜蘭地方法院通宵開庭審理後，裁定准許該名尤姓司機以50萬元新台幣（約6.7萬令吉）保釋候審。

宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭指，根據初步調查，認為尤姓司機犯罪嫌疑重大，加上他的說法跟證人明顯不符，認為有捏造口供的機會。

承認關閉ATP

根據檢方掌握的證據，案發時車速約時速140公里，已經超過該彎道的普悠瑪時速限制75到80公里，尤姓司機員也承認，列車到了瑞芳站時發生異常，因為車子動力系統有問題，到大溪附近關掉自動防護系統（ATP），但強調是經過調度員同意，到新馬站時列車突然加速，才導致翻車事故。

另據台鐵員工透露，尤姓司機員當天為單人乘務，卻遇上車輛故障，原本到宜蘭表定應是下午4時21分到，卻延遲了14分鐘才到，停了2分鐘後從宜蘭開出。沿路調度員催促，他必須一邊開車一邊處理列車故障問題，懷疑因此加速，以致發生出軌事故。

台鐵內部2簡訊曝光

司機曾通報出故障

有媒體獲得台鐵內部通報的簡訊，顯示列車從樹林站開出後，期間曾多次故障，抵達兩個中途站龜山站和宜蘭站都出現延誤。內部系統亦罕見連發兩封簡訊作出警示。

台媒曝光台鐵局本部一級主管LINE群組內的簡訊，顯示列車從樹林站出發時，控制及監視裝置（簡稱TCMS）的警示燈就異常，但仍照常出發，司機曾回報異常；該列車事發前曾延誤，甚至還有主風泵壓力不足影響煞車功能等問題，原打算駛到花蓮更換另一列車，但不幸就在宜蘭發生了事故。