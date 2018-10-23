【沙地異見記者遇害】埃爾多安國會揭真相 CIA局長赴土耳其調查









（伊斯坦堡、華盛頓23日訊）美國《華盛頓郵報》特約專欄作家、沙地籍記者卡舒吉在沙地駐土耳其伊斯蘭堡領事館遇害一案，種種疑點未解。土耳其官方公開指摘，沙地是早有預謀地殺害卡舒吉，總統埃爾多安表明，今天會在國會發表演說，公開卡舒吉遇害的“赤裸裸真相”。

據稱，埃爾多安的演說內容，將直指沙地政府在土耳其的領土內謀殺卡舒吉，更指證沙地王儲穆罕默德早就知道這起謀殺案。

埃爾多安所屬政黨的發言人指，整個殺人行動是以“極度野蠻的手段策劃”，形容沙地“用盡方法漂白事件”。埃爾多安顧問阿克塔伊更在報章上撰文，指沙地的解釋就像是“在嘲弄土耳其情報部門”。

另外，昨天再有領事館內的片段流出，疑有沙地領事館員工燒毀與卡舒吉有關的文件。國營電視台更報導，沙地阻止土耳其當局調查一輛屬於領事館的汽車。

斥沙地有預謀殺人

美國總統特朗普亦對沙地的解釋不滿意。路透社引述消息人士指，美國中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾已飛往土耳其，會晤埃爾多安，跟進卡舒吉事件的調查。

特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納同日較早時稱，已敦促沙地王儲要就卡舒吉死亡事件保持透明，全球正注視沙地就事件的解釋。

駭客侵沙地官網

首頁換王儲處決卡舒吉圖

有“沙漠達沃斯”之稱的沙地“未來投資計劃論壇”（FII）今天起一連3天在沙地首都利雅得舉行，西方政商界高層因不滿卡舒吉被殺事件而紛紛抵制論壇，事件更由現實伸延至網絡世界，有駭客入侵論壇官網，表達對沙地王儲穆罕默德鐵腕治國的不滿。

籲國際制裁沙地

推特流傳的截圖所見，網頁主頁被換成一幅二次創作圖片，當中穆罕默德手持長刀，準備將身穿囚衣的卡舒吉斬首。

除了圖片外，駭客還留有“為了全球兒童安全，我們呼籲國際制裁沙地政權。沙地和盟友美國必須為殺害自己國民如卡舒吉和也門數以千計無辜民眾等野蠻和不人道行為負責”，又指控沙地是全球恐怖組織背後金主之一。網站被入侵後不久即完全關閉，但現已恢復正常，暫時未知入侵是何人所為。

西方多國杯葛 沙漠達沃斯失色

沙地王儲穆罕默德一直積極拉攏國際投資者以改革沙地的經濟，FII是其吸引海外商家巨額投資的重要項目。主辦單位上周一公布有逾150名代表在會議上發言，但在杯葛潮下，最新公布的演講者減至約120人，當中包括美國摩根大通銀行、汽車生產商福特、電召車應用程式公司Uber等數十名高層已表明不會出席。

西方主流傳媒彭博社、美國有線新聞網絡（CNN）和《金融時報》等也取消派人出席。

在西方國家杯葛下，俄羅斯、阿拉伯國家及包括中國在內的亞洲企業成為會議主角。除了俄羅斯主權基金派出逾30人代表團，主辦單位亦已將部分中俄企業高層新增成為會議的講者，巴基斯坦新任總理亦臨時決定到訪，爭取貸款。