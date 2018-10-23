全球最長跨海大橋 港珠澳大橋正式開通











（珠海23日訊）全長55公里、連接香港、珠海、澳門三地的港珠澳大橋今天舉行開通儀式，明早正式通車。中國國家主席習近平出席大橋開通儀式，外界預期他會發表重要講話，但他除了宣佈大橋正式開通外，並無發表講話。

儀式在大橋珠海口岸舉行，除了習近平，出席者還包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理韓正和劉鶴，以及中共廣東省委書記李希、香港行政長官林鄭月娥和澳門行政長官崔世安等官員。

這次習近平南下廣東出席大橋開通儀式，外界非常重視，並預期他會發表重要講話，但他並未發言，僅說“我宣布港珠澳大橋正式開通”，隨即向在場嘉賓揮手告別。

習近平並無發言

韓正致辭時稱，港珠澳大橋是三地首次合作共建的工程，有利人員交流，有利提升珠三地區的綜合發展，在推動粵港澳三地互利合作亦有重大意義。他又指，要將港珠澳大橋打造成連接港珠澳三地的民生橋、以及中國橋樑走出去的亮麗名片，而大橋通車亦令中國由“橋樑大國”，變成“橋樑強國”的重要標誌。

“橋樑大國”變“橋樑強國”

耗資上千億興建的港珠澳大橋，是全球最長的跨海大橋，東起香港國際機場附近的香港口岸人工島，向西橫跨伶仃洋海域後連接珠海和澳門人工島，止于珠海洪灣；橋隧全長55公里，雙向六車道；工程項目總投資額1269億元人民幣，是集橋、島、隧於一體的世界最長跨海大橋。

大橋通車後，香港、珠海、澳門三地間的時空距離將極大縮短，從香港到珠海、澳門僅需30分鐘的車程。

港珠澳大橋郵票

配合港珠澳大橋周三通車，香港郵政將在下周二推出一套以港珠澳大橋為題的特別郵票及相關集郵品，包括一套4枚郵票及一張郵票小型張。

一套4枚郵票以港珠澳大橋的中英文名稱為設計重點，分別印上代表香港的H和“港”字，面值2元；代表珠海的Z和“珠”字，面值3.70元；代表澳門的M和“澳”字，面值4.90元；以及表達“大橋”的B和“橋”字，面值5元。字母和文字與背景的格線圖案交織成網絡，象征公路網絡緊密連貫，促進粵港澳大灣區內各地融合。郵票小型張同樣利用背景的格線代表公路網絡，寓意大橋為社會註入新動力，令粵港澳三地的發展大放異彩。