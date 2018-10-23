騙錢情 索取律師費保險費 老千拿了錢不放貸 馬新港破大馬基地 黑人情郎詐5800萬











（吉隆坡22日訊）全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星聲稱，利用虛假放貸為名，藉機行騙的個案過去兩年有急劇上升的趨勢，特別是在今年，平均每天都有約30宗投報。

他今早召開記者會說，這些受騙者大多數是那些借貸記錄欠佳，被銀行或金融機構列入黑名單，卻又不敢向大耳窿借錢的人。

他相信，不法集團瞄準這些急需用錢卻擁有不良借貸記錄者為他們的目標，假藉可讓放貸過程變得更簡易及輕松，而向受騙者索取行政費或其他費用為由，藉機行騙。

借貸記錄不佳者多上當

他表示，詐騙集團會先向受騙者承諾，只要他們根據一定比例支付律師費、內陸稅收局的印章費、保險費、借貸協議費用等，就可輕易獲貸款。

“這些受騙者因借貸記錄不好，無法向銀行或金融機構借貸，又不敢向大耳窿借錢，因此在臉書、微信、WhatsApp或網站見到有借貸公司指可快速放貸後，都抱持不妨一試的心態聯絡這些公司，進而墜入騙局。”

阿馬星披露，上周便有一名受騙者因急需款項週轉，而墜入虛假放貸騙局，最終遭這些集團騙走了9萬令吉。

他提及，截至今年10月，警方共接獲2萬1374宗商業罪案，損失金額高達42億令吉；這當中，電訊詐騙案、419騙案（非洲詐騙案）、網購詐騙及虛假放貸案佔總案件的56.4%，涉及金額達約2億7586萬令吉。

據警方提供的數據，雖然虛假放貸案涉及的詐騙金額在今年僅2758萬令吉，與其他商業罪案的損失額相比並不算太大，但案件上升的宗數卻相當驚人，而且由於行騙手法簡易，越來越多不法集團都抄襲這種行騙手法。

武吉阿曼警察總部非常重視此事，矢言會採取嚴厲行動對付。

虛假放貸詐騙集團行騙手法

1）通過網站、臉書、微信或WhatsApp刊登私人放貸廣告，表明任何人都可輕易獲貸款。

2）不少擁有不良借貸記錄的人士因借貸無門，通過放貸廣告聯絡自稱為銀行職員或貸款中介的騙子。

3）騙子會在取得受騙者的個人資料後，聲稱貸款獲批並向受騙者發送一份偽造貸款批准書。

4）受騙者在收到貸款批准書後，因相信自己的貸款獲批而按對方要求，支付律師費、保險費、陸路稅收局印章費及貸款協議費等。

愛情老千大馬設基地

馬新港騙走5800萬

（吉隆坡22日訊）全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星宣布，馬新港3地警方聯手搗破一個由尼日利亞人主導，並以大馬為行騙基地，以愛情騙局手法詐騙的集團，涉及金額達5800萬令吉。

他今早召開記者會提到，詐騙集團涉在馬新港行騙146宗，通過不同語言的腳本，以愛情騙局手法詐騙。

每月騙5萬才達KPI

他說，警方從起獲的詐騙腳本中發現，這些詐騙手段也有KPI，一些騙子規定每月要至少騙取5萬令吉，才可達到詐騙集團的基本要求。

他表示，新加坡與香港警方今年初因發現多宗以愛情騙局手法行騙的詐騙集團皆來自大馬，因而聯絡我國，之後三方合作展開調查，並在上週五起至昨天，同步展開收網行動。

他披露，大馬警方先後逮捕16名本地人、兩名包括詐騙集團首腦在內的尼日利亞人及一名中國籍女翻譯員；新加坡警方則逮捕兩人，而香港網絡安全及科技罪案調查科警員則成功逮捕11人。

3地捕32人涉146案

“在大馬落網的嫌犯，除了兩名尼日利亞人及中國女翻譯員，其餘嫌犯3大種族皆有，警方也起獲13台手機、3台手提電腦、18張銀行卡，並扣押一輛車。”

“截至10月，詐騙集團涉及大馬的愛情騙案達38宗（涉案金額2840萬6950令吉）、香港愛情騙案100宗（涉案金額5460萬港元，約2890萬令吉）、新加坡的愛情騙案8宗（涉案金額45萬新元，約135萬令吉）。”

阿馬星聲稱，詐騙集團特別聘請一名中國籍女翻譯員，協助將英文及馬來語的詐騙腳本翻譯為中文，以向香港人下手。

據知，香港的受騙者中，一些人的損失高達百萬令吉。