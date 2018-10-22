【山离开门】駱駝症候群

端午節時咱們沒在，可老妹還是留了幾個粽子在冷凍庫給我。這早喜孜孜地蒸熱了，想着當午餐正好。不意，吃完早餐後（一大杯內含阿麻籽粉黑芝麻粉乾果牛奶的豐盛燕麥片、一大盒水果、一杯鮮搾橙汁加克菲爾及一杯咖啡），居然還是坐也坐不住似的，硬是非把那個粽子也一併殺掉，才甘心情願結束這頓所謂的早餐——果然糯米丁不是浪得虛名。

然後？沒事，心滿意足地勞動去。（所以好意思找家政代理麼？）

從小聽老媽像唱歌仔朗朗上口：豬撐肥，狗撐壞，人仔撐成豬八怪——我失去的不是理性，簡直是人性呀。（捂臉）

啊，終於明瞭，翻出舊衣服那種迷思：是衣服縮水還是人發脹呀——只能及一半身軀。曾有多瘦？繪個像圖：咱家那個一副萬年高中生小斗，年中回來玩尋寶記，翻轉了我的衣櫥，終相中了幾件窄裙和長褲撈回美國去——她的體重大概不足一百磅這樣。（是誰說女人老了胖點才好看？誰？站出來我保證不打死你的。）

家裡的仨斗早已司空見慣，老娘那種相近大胃王競賽選手的實力，根本就不屑露出多餘的訝異表情。不過，偶爾還是禁不住懷疑，搞不好我昨晚把宇宙的黑洞給吞了，要不就是給一個餓死鬼附體了。當然，他們也曾懷疑我有可能患上消化系統失調症。大吉利是，老娘身體正常得很。

其實，我也不是每頓都那麼饞死的。自駕長途趕路，哪管多趕他們都非要停下來找吃找喝的——餓到前胸貼後背喎。可是，我卻可以長途跋涉不吃不喝。小斗就跟她姐調侃，媽咪就像駱駝一樣，吃一頓可以耐久久的……@#￥（坐在車裡腦袋放空連懶腰都沒伸一個，怎麼會餓的？他們也是夠奇葩的。）

文/山离