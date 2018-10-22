吉蘇丹登基 電視直播 全國見證















（亞羅士打22日訊）吉打州蘇丹端姑沙烈胡丁殿下今日在安南武吉王宮，正式登基成為吉打州第29任蘇丹。

蘇丹沙烈胡丁的登基和加冕大典是在安南武吉王宮舉行。

這也是繼歷屆蘇丹和前任蘇丹端姑阿都哈林於1959年在峇來勿剎舊王宮（Balai Besar）舉行登基大典後，首次在安南武吉王宮舉行登基和加冕大典。整個儀式以傳統和馬來皇朝習俗進行。

登基大典在蘇丹沙烈胡丁偕同吉州蘇丹后端姑瑪麗哈步入大殿後，由王室禮儀組主管拿督巴杜卡賽尤南請示蘇丹御准下，正式開始登基儀式。

大馬廣播電視台今日也全程現場直播殿下登基典禮，讓舉國國民見證這歷史性典禮。

登基儀式於上午11時開始，先由禮儀組送入10件登基器具，即可蘭經、委任狀、詔書、王室宣誓信、寶劍、檳榔葉、金王冠、金水壺、寶箱和煙壺。

殿下也在登基大典上，接收了象征伊斯蘭為官方宗教的《可蘭經》，以及象征統治者權柄的馬來寶劍。

殿下接過寶劍及拔劍親吻後，接著將劍放進劍鞘，手握寶劍就坐。隨後，大殿內在場者高喊3聲“吾王萬歲”，大殿外就即刻鳴21響禮炮。

吉打州王儲東姑沙拉夫丁代表王室成員宣讀效忠誓詞；吉打州務大臣拿督斯里慕克力也代表子民宣讀效忠誓詞以及祝賀詞。

高喊三聲吾王萬歲

登基儀式結束後，蘇丹、蘇丹后、王室成員及眾嘉賓移步到宴會廳享用午宴。

出席蘇丹登基儀式的貴賓包括首相敦馬哈迪與夫人敦西蒂哈斯瑪、副首相拿督斯里旺阿茲莎和丈夫拿督斯里安華、吉州王儲妃東姑查希達、吉州三王東姑阿都哈密達尼和三王妃諾拉阿都拉、四王東姑英丹莎菲娜、五王東姑沙祖丁、各州王儲與王子、吉州務大臣夫人杜潘諾茲達、經濟事務部部長阿茲敏阿里、國防部長莫哈末沙布和吉州行政議員等。

吉蘇丹興趣行軍

吉州第29任蘇丹端姑沙烈胡丁殿下出生於1942年4月30日，現年76歲。蘇丹殿下在安南武吉王宮生活長大，並在阿羅美那國小和蘇丹阿都哈密學院完成小學和中學學業。

殿下在中學時代活躍於足球和橄欖球運動，以及辯論學會。1962年中學畢業後，殿下曾在亞羅士打德伊斯甘達國小擔任臨教。

由於殿下對軍事有濃厚興趣，所以在1962年7月23日至1963年7月30日曾到印度達拉頓軍事學院深造。畢業回國後，殿下於1964年曾在吉蘭丹哥打峇魯彭加蘭芝柏軍營服務，被授予少尉軍銜，隨後也有派到吉打、霹靂和吉蘭丹馬泰邊境等區進行各種任務。

殿下在1974年2月14日正式退役，當時他已是上尉軍階了。殿下隨後於1997年前往美國深造，修讀航宇維修系統課程。

殿下在吉蘭丹軍營服務時，與也是吉蘭丹皇室成員的東姑瑪麗哈締結姻緣，兩人在1965年11月26日結婚，育有2子。

蘇丹阿都哈林殿下於2011出任元首職前，在安南武吉王宮委任4名王室成員為吉州攝政理事會成員，即王弟東姑安華擔任主席，成員有東姑沙烈胡丁、東姑阿都哈密達尼和公主東姑英丹莎菲娜。不料，東姑安華不幸於2014年5月20日病逝後，翌日由東姑沙烈胡丁接任主席職。

另外，原任王儲為已故二王弟東姑阿都瑪力，東姑阿都瑪力不幸於2015年11月29日駕薨。

蘇丹阿都哈林於2016年卸任國家元首職返回吉州後，於同年12月15日冊封東姑沙烈胡丁為吉州王儲和東姑瑪麗哈為王儲妃。

蘇丹阿都哈林於去年9月11日駕崩，而端姑沙烈胡丁於翌日上位擔任吉州新任蘇丹。