政府診所設美沙酮戒毒 武拉必居民憂治安









（大山腳22日訊）武拉必政府診所將從11月1日起，增設美沙酮治療，首期會篩選10名有工作的吸毒者參與治療，惟此舉也引起當地居民的憂慮。

武拉必區州議員王麗麗昨午在武拉必籃球場舉辦“美沙酮治療适合設在寶珠花園診所嗎？”對話會，邀請檳州衛生局局長拿督旺曼蘇、大山腳醫院心理醫生李穆豪、威中警方代表羅絲里等為居民講解美沙酮治療， 約有30名當地居民出席。

全國診所都有設立

居民擔憂，倘若美沙酮治療設在武拉必政府診所，會對當地的治安帶來隱憂。就此，旺曼蘇表示將美沙酮治療設在全國各地診所，是衛生部的政策。在這之前，大山腳醫院、武吉敏惹及高巴三萬政府診所已經提供美沙酮治療，當地居民也沒有反對。

旺曼蘇說，美沙酮治療并不會與一般門診的病人混合，而武拉必診所擁有足夠的空間來設置美沙酮治療處，當局會先篩選10名吸毒者參与美沙酮治療，而他們都是擁有工作的。

他指出，如今大山腳醫院已經爆滿，而接受美沙酮治療的患者有160人，因此在武拉必診所設置美沙酮治療可以分散人流，將大山腳醫院的空間讓給其他病人使用。

不與門診病人混合

“衛生部將美沙酮療效定在70%（持續使用美沙酮而不使用毒品），我們則達到80%，如果他們可以定期接受美沙酮治療，也意味著他們不再涉毒，讓他們不再涉毒的時候，就會減少因為經濟壓力而作奸犯科，同時吸毒者不會共用針筒，這可減少感染愛滋病的風險。”

他指出，政府只需承擔美沙酮的成本，不需要承擔其它費用，從另一角度來看，人民的所繳付的稅務也可以用在其它地方（如愛滋病治療）。

王麗麗指出，她在2個月前才知道武拉必政府診所會設有美沙酮治療，但這是全國性的政策，因此她建議居民在美沙酮治療設置后，若有確實的數據指罪案率上升，她可以協助提呈備忘錄予相關單位。

懂多一點——美沙酮替代治療法

1970年代開始受到世界衛生組織推崇的美沙酮替代治療法，是專門降低吸毒者對鴉片癮（opiumism）的依賴性。鴉片癮是長期使用海洛因和嗎啡的吸毒者面對的問題。當吸毒者接受美沙酮的治療后，可以逐漸擺脫對海洛因和嗎啡的依賴性。在世界各地的實例中，很多接受美沙酮替代治療法的吸毒者最終成功戒毒。