【米桶山路土崩】米桶山路土崩奪8命 續施工













（檳城22日訊）檳城壟尾米桶山路工程工地發生土崩奪人命事故，檳島市長拿督尤端祥說，當局、警方及公共工程局等將聯手調查，不過工程會繼續直到完工。

這工程是在2016年動工，預計2020年完工。

尤端祥今午在土崩現場召開記者會時透露，他們在事發隔天即週六上山檢查時發現到“可疑點”，即山上那條小溪，而此小溪可能就是引起土崩的主因。

未匯報有小溪

他說，雖然專業調查報告還未出爐，但他先要求顧問公司解釋，為何一直以來沒有匯報這條小溪的存在。

他說，專業的調查隊伍已針對這意外調查，詳細的報告仍需要點時間，但如果最終調查報告證實是疏忽所致，那麼相關承包或顧問公司將受到嚴懲。

他說，州政府不希望每次都是在某些事情發生後。某某單位或公司就針對意外事件解釋，而是要在絕對安全的情況下進行發展計劃。

“我本身對這起意外的發生感到十分遺憾。在現場和各部門專家開會之後，這完全是可以避免的一場意外。”

他說，這個工程不屬於高科技或複雜的工程，只要相關當局嚴守標準作業程式，工程就能安全順利進行。

搜索隊再挖到1屍 續尋2失蹤者

搜索隊在今天中午12點在土崩現場再挖掘到一具屍體，目前死亡人數已達8人。

尋獲的屍體證實是蘇拜禮，是來自印尼的外勞，其遺體已被送到檳城醫院太平間剖驗。

目前搜索隊仍在尋找最後2名失蹤者。

要求增探測器監測土壤

尤端祥說，他向公共工程局要求增加探測器以監督事發現場的土壤狀況，讓拯救隊員可在絕對安全的情況下搜查。

“一旦發現土壤有異動就必須立刻停止搜索。”

他說，一切還是以安全為首要，儘管尋找受害者的工作也很重要。由於天氣影響及土壤鬆軟，導致搜索隊的行動非常艱辛且極具挑戰，更重要的是他們要和時間賽跑。

近日專注救災 無法回答提問

土崩案發生至今已第4日，尤端祥今日首次向媒體交代此事。他對此向媒體道歉，並指過去數日專注在救災工作，故無法回答媒體的提問。

他也向此案的死者致哀，而賠償事項有待救災工作完成後處理。他說，這公路是90年代就鑑定，最有效率的路線，為人民帶來方便。

沙頓：土質穩定助搜救

檳城壟尾米桶山工程工地土崩現場搜救行動進入第4天，搜救隊今天繼續搜尋2名失蹤者下落。

檳州消防及拯救局局長沙頓指出，今天專注搜尋相信在距離土崩現場20公尺的第2區塊被埋的第13個貨櫃。

地質礦務局隊伍今早7時檢查土崩地區的安全狀況后，允許繼續搜救。

他說，現場土地情況穩定，希望今天天氣有助搜救隊行動。”

他說，地質礦務局會檢查是否有土地移動，确認安全，但若下雨搜救行動會暫停。

“不僅要考量土崩現場是否下雨，如果附近尤其是山區下雨，搜救也會暫停，因為可能山坡的水會流向土崩區導致土地移動。

他說，約100名來自多機構的人員參与今天的搜救行動。”

這場土崩是發生在上周五中午1時56分，至今已導致8名外籍工友喪命、4人受傷及2人失蹤。

第8死者是諾拉茲扎丈夫

今日被挖掘到的第8名死者是34歲的蘇拜禮，來自印尼，就是該名逃難時被埋到腰部婦女諾拉茲扎的丈夫。據諾拉茲扎所說，山泥是突然傾倒而下，她與丈夫已即時逃出，其丈夫仍被山泥淹埋，而她被山泥埋至腰部，最後被人救出身受輕傷。

在8名死者當中，山蘇及巴迪亞的遺體已在昨早被家屬領出，將在週二運返老家。目前6具遺體還未領出。

據悉，法醫已經為5名死者剖驗，而第8具遺體將在今午剖驗。

據了解，首天被挖出的死者阿達魯，其家屬今午到太平間辦理領屍手續再將遺體運回老家。

35歲的阿達魯，來自孟加拉，是拯救隊於事發當天下午3時許尋獲其遺體。

檳消協：直至完成檢查 山坡計劃應即停止

壟尾米桶山路工地發生土崩事故，檳州消費人協會主席莫哈末依里斯敦促政府當局對該事故負責，同時立即停止所有山坡計劃，直到完成適當檢查。

依里斯今日透過文告指，該會人員昨天到工地現場視察時，發現大片被開發的土地，斜坡斜度接近90度，但現場完全沒有斜坡防護措施，顯然是這起事故的引發原因。

斜坡無防護措施

他說，檳州政府及地方政府不能把事故歸咎為下雨所致的“上帝所為”。他斥責政府顯然沒有從過去發生過的土崩事故，包括去年丹絨武雅工地奪命土崩，吸取教訓。

該會吁請檳州政府及檳島市政廳採取以下7項措施：

（一）馬上對米桶山路工程採取修復行動，避免進一步土崩。

（二）暫停批准所有涉及山坡的工程，包括交通大藍圖下的計劃。

（三）鑑於州內工地都沒遵從土壤侵蝕減緩規劃，現有山坡項目應喊停，讓當局馬上調查及採取防崩工作。

（四）州政府應把撥款優先用在緊要事項上，包括保護山坡及監控山坡發展。

（五）檳州政府及地方官員需為米桶山工地土崩事故負責。在其他國家，一旦發生這種事件，主要官員會引咎辭職。

（六）有鑑於涉及大規模過度發展、當局監督不力，檳州交通大藍圖及相關項目都應繼續。

（七）土崩事故受害者家屬需獲得正當賠償，賠償金額和過程需透明化。

檳市廳調查小溪流向

針對壟尾米桶山路工地土崩事故，檳島市政廳將詳細調查災場山上小溪的流向和水流滲透泥沙的原因，同時，檳州政府將在來臨行政議會仔細研究所收到的報告，才決定下一步行動。

檳島市政廳工程師拉貞德蘭指出，在之前，承包商已在工地斜坡地區填埋泥沙以穩固土質，方便進行工程。

“有關斜坡大約20尺高，而土崩事件就發生在斜坡旁邊。”

他說，檳島市長拿督尤端祥與相關單位在上週六（20日）前往現場巡視後的初步調查，已確定泥土內的水流是造成土崩發生其中一個原因。

“當局已指示承包引開水流，以便拯救順利。市政廳同時已要求承包商和工程顧問就此事故提呈一份完整報告。”

他今日在檳州地方政府、房屋、城市及鄉村規劃委員會主席佳日星、壟尾區州議員楊順興和武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴陪同下召開記者會時，如此指出。

他說，今次土崩地點位於工程主線上，但也靠近銜接敦沙敦路。米桶山路是位於天德園大道和武吉占姆大道之間，共長5公里，而其中600米則是銜接敦沙頓路。

這是由檳島市政廳、國雲集團和Geo Valley有限公司分別完成工程。

另一方面，佳日星強調，目前最重要的事宜為土崩現場拯救。

楊順興指出，自土崩事件發生後，他、藍卡巴和鄉委員會已前往土崩現場，給予食物等支援。

專家：逢雨致土壤移動 不排除再發生土崩

繼檳城壟尾米桶山路工程日前發生土崩事件後，礦物地質科學局不排除事發地點還會發生土崩的可能性，這是非常危險的。

礦物地質科學局北馬區主任阿芝哈里說，他是基於山上的地形而作出如此預測，因為每當下雨該山都會發生土壤移動（soil movement）。

他昨日到事發現場堪察後，也在山上發現了一條流下山且還有水流的天然溪流。

“礙於該溪流很淺，因此每當下雨都可能促成非常急速的流水並溢流到附近區域，目前他們已設法把水流轉向。”

他補充，檳城大部分的山脈包括米桶山都由花崗岩石（granite stones）組成，花崗岩石的成分在經過風化後就會形成沙粒和泥土，進而造成土壤鬆散。

他說，根據觀察，該處土壤除了有自然形成，也包括從其他地方帶來的，但他們只有在需要時才會對此調查。

檳州職業安全與衛生局主任羅斯迪耶谷說，該局將有三個月的時間針對米桶山路工程土崩事故調查，惟這並不代表該工程將會被停工那麼久，承包商或許可分段（segments）或區域（areas）施工。

“我們最多有三個月的時間來調查及提交調查結果，但我們希望能更快完成。”

他昨日接受新海峽時報訪問時說，調查小組已成立，主要鑑定事發起因，惟調查工作只能在搜救工作完成後才能開始。

他說，員工及承包商皆有確保工地安全的責任，當局可以針對那些不遵守員工安全規定的人採取法律行動。

指揮官：挖掘80%範圍 第13貨櫃仍未尋獲

消拯局指揮官蘇基說，當局已挖掘了80%工地範圍，卻未找到發展商所說第13個失蹤的“神秘貨櫃箱”。

他說，被劃定3個搜索區，第一區石頭少容易挖，第二區和第三區的石頭多，挖掘要花不少時間。

他說，搜索犬確定了2個可疑點，搜索隊挖了其中一個，只發現貓屍，另一個還沒挖掘。

“如果天氣良好，就算入夜我們也會繼續搜索。”

避免還有不在失蹤名單的受害者，蘇基說，搜索隊會挖工地每吋土地，百分百確沒人被埋後才會結束搜索。

“昨天挖到一名死者就是不在失蹤者名單內，如有親友在這裡工作卻失蹤，請立刻投報。”

獲救貓咪搶救3天不治

被埋近20小時後獲救的黃金貓咪，搶救3天後今早傷重不治。

主治獸醫說，貓的肚子受重擊後，內臟嚴重受創。

“牠送來治療室還很頑強想生存下去，試著站起來，但這幾天都吃不下東西，今早就斷氣了。”