【米桶山路土崩】檳市長：各造聯手調查 米桶山路工程續施工

（檳城22日訊）檳城壟尾米桶山路工程工地發生土崩奪人命事故，檳島市政廳主席拿督尤端祥說，當局、警方及公共工程局等將聯手調查，不過工程會繼續下去直到完工。

這工程是在2016年動工，預計2020年完工。

尤端祥今午在土崩現場召開記者會時透露，他們在事發隔天即週六上山檢查時發現到“可疑點”即山上那條小溪，而此小溪可能就是引起土崩的主因。

他說，雖然專業的調查報告並還未出爐，但他先要求顧問公司先行解釋，為何一直來沒有匯報這條小溪的存在。

他說，專業的調查隊伍已針對這意外展開調查，詳細的報告仍需要點時間，但如果最終調查報告證實是疏忽所致，那麼相關的承包或顧問公司將受到嚴懲。

他說，州政府不希望每次都是在某些事情發生後。某某單位或公司就針對意外事件解釋，而是要在絕對安全的情況下進行發展計劃。

“我本身對這意外的發生趕到十分遺憾。在現場和各部門專家開會之後，這完全是可以避免的一場意外。”

他說，這個工程不屬於高科技或複雜的工程，只要相關當局嚴守標準作業程式，工程就能安全順利進行。

死亡人數達8人

搜索隊在今天中午12點在土崩現場再挖掘到一具屍體，目前死亡人數已達8人。

尋獲的屍體證實是蘇拜禮，是來自印尼的外勞，其遺體已被送到檳城醫院太平間剖。

目前搜索隊仍在尋找最後2名失蹤者。