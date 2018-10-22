報告證實叻沙粉含病毒 業者稱變質是禍首







（雙溪大年22日訊）華玲居邦叻沙食物中毒一事化驗報告出爐，證實被查封的叻沙檔售賣的叻沙粉被驗出含有“腸道沙門氏菌”病毒，惟叻沙業者堅持消費者買了叻沙後收太久後變質才是禍首。

達勿依斯瑪爾（51歲）說，他將在本周六（27日），在住家前舉辦“感恩餐會”，為廣大民眾及顧客提供免費叻沙及飲食。他還開玩笑說，到時候歡迎“不怕死”的人來品嚐他的叻沙。

週六提供免費吃叻沙

至於他的叻沙檔，在被勒令關閉2週後，今天到期，惟適逢今日是吉州蘇丹登基特假，該叻沙檔會否解封，有待明天衛生局官員的新指示。

記者今早來到該叻沙檔口，發現它仍被衛生局列為禁區。

達勿依斯瑪爾說，他製作叻沙粉的過程簡單，沒有任何秘方，更沒有防腐劑，所以最好當天吃。

達勿依斯瑪爾今天受訪時還帶記者到廚房參觀，當時，他的兒子剛好在廚房內洗刷。

現場示範製作叻沙

達勿依斯瑪爾也在現場示範叻沙制作過程，據記者現場觀察，製作叻沙粉使用的都是自來水，達勿依斯瑪爾也不否認，沒有經過過濾的自來水，也可能是導致叻沙粉變質的主因。

他說，自被下令關閉後，他再沒有營業了，平均一天損失500令吉，周末則損失1000令吉。

製作叻沙粉過程不衛生

衛生總監拿督諾希山發文告說，衛生部在雙溪毛糯國家公共衛生實驗室和檳城食品安全實驗室，通過脈衝場凝膠電泳儀（PFGE）的檢測後，發現該病菌來自於叻沙粉。

他指出，該叻沙粉是由有關叻沙檔業主所生產，造成食物中毒的原因，相信是在製作和收藏叻沙粉過程中不衛生。

“叻沙粉在製作過程中的溫度和重新烹煮的過程，相信沒有完全達到殺菌效果，才會造成中毒。”

諾希山說，有關叻沙檔已於10月8日被令關閉，衛生部也通過華玲衛生局官員於昨午告知業者檢驗報告的結果。

他說，自10月9日起已沒有新中毒病例，總病例維持在83宗，即霹靂34宗包括2宗死亡、吉打25宗及雪蘭莪州24宗，所有中毒者皆已獲准出院。