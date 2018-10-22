德士佬嗆未能趕走Grab 敦馬恫言辭職

（浮羅交怡21日訊）首相敦馬哈迪今早回到選區浮羅交怡，與島上的德士司機交流，數名司機因不滿馬哈迪無法承諾一定會滿足德士司機提出“趕走GrabCar”的要求而大發雷霆，在場內喧囂，甚至離席抗議。

馬哈迪較後對留在現場的德士司機說，他並不想出任首相，是因為有人要求他重返政壇，如大家不信他能夠協助德士業者，他能夠隨時卸下首相職位。

交流會一開始，共有約5名業者代表發言，他們要求馬哈迪廢除島上電召車GrabCar，因為GrabCar影響他們的99%收入來源，讓他們難以養家糊口。

首相促給時間處理

針對業者的訴求，馬哈迪要求交怡乃至全國德士業者再給他少許時間解決問題，但他無法保證一定可以禁止島上的GrabCar服務，但他會盡量做到公平競爭，如要求GrabCar購買載客車險，以及交付如同德士業者需繳交的稅務。

馬哈迪說，電召車無須通過政府審核，只付普通稅務，相較德士業者需遵從各項條例，因此應讓兩者公平競爭，就如同一場球賽，如曼聯對吉打州球隊，肯定會被視為是一場不公平的比賽。所以，兩支實力相當的隊伍競爭，就會比較公平。

馬哈迪說，GrabCar是新加坡開創的公司，不久前才收購Uber，因此他們能夠為所欲為，但他將盡能力找出雙贏方案來解決問題。

他說，GrabCar司機同樣面對困境，他們當中很多都沒有正業，且要廢除掉這家公司更是難上加難。

他說，他將嘗試去做，不過他不能兌現所有業者要求的事項。

司機：有時才1單生意

德士司機柏隆說，交怡島上約有1670名德士業者，足夠應付載客需求，但自從有了電召車後，司機被迫凌晨起身到機場等候載客，但有時候等到下午3時才有一單生意。

單親媽媽阿麗瑪說，她貸款買車駕德士工作養家，但現在她已經沒有能力償還每個月250令吉車貸，就連在印尼亞齊讀書的兒子也因為繳不了學雜費而被迫回國。

賽沙迪：老爸，別傷心

“老爸，別傷心，也請不要放棄我們。”

首相敦馬哈迪今早在浮羅交怡與德士司機交流時被出席者嗆聲，青年及體育部長賽沙迪隨即在推特上安慰敦馬，並稱敦馬為“老爸”（Ayahanda），鼓勵他不要因此難過和灰心。

賽沙迪安慰馬哈迪說：“我們不可能讓所有人都滿意，只要有正確的理念，努力做好對的事，相信我們就能成功。”

交長抨司機不尊重首相

（芙蓉21日訊）交通部長陸兆福抨擊浮羅交怡德士司機辱罵首相敦馬哈迪的行為不當，不管被罵的對象是首相或93歲老人，這都是不尊重且不該有的態度。

陸兆福針對德士司機今日上午在一項与首相的對話會上，辱罵首相一事，受詢時這麼回應。

他重申，浮羅交怡德士司機要求政府全面禁止當地的電子召車服務（e-hailing）是不可能的事，因為電子召車已是一項科技上的潮流，而獲得這類服務是消費者的權利。

他說，電子召車服務讓消費者，特別是遊客可以很方便的安排行程，因此若禁止電子召車，也會影響當地旅遊業。

要德士與Grab相互競爭

“我們在7月的時候就有條例，當時也說明不會禁止，而是要以條例管制這些私人電子召車司機，如要求買保險及要求他們必須擁有公共交通工具（PSV）執照等。”

他指出，電子召車司機獲得一年的緩衝期，逐步依據需求達到規定，這些絕非兩三個月能做好的事。

“政府不可能禁止電子召車，我們只能讓傳統德士司機跟上時代和科技，鼓勵他們採用電子召車服務。更何況傳統德士司機除了可以通過電子召車載送乘客，也可以直接在路邊停下載客，這是使用私家車的電子召車司機不能做的事。”

陸兆福強調，不少德士司機已接受事實，並且開始接觸這些科技，而政府希望大家在互相競爭的情況下，提高服務水平。

“不是全部德士司機都不接受，有德士司機公會願意合作，甚至弄出自己的應用程式，我們有討論也支持他們。”

他直言，政府不能因為有一小撮人態度強硬就改變立場，反之政府的立場鮮明，就是要兩者相互競爭，并通過條例達到平衡及公平。