評估希盟新部長 馬哈迪打50分

（吉隆坡21日訊）對希望聯盟新部長在上台約160天的工作表現，首相敦馬哈迪打50分。

“上任至今，如果要發成績單評估希望聯盟政府新部長的工作表現，我給40分，50分也可以。”

他於今晚接受Astro Awani電視台專訪時坦承，希望聯盟的新部長確實沒有執政經驗，不過，他們也很快的投入學習。

“所以，當召開內閣會議討論所有的事情時，我也會鉅細靡遺的做出交代，讓他們學習如何執政。

他說，希望聯盟各政黨如今已經不是反對黨，可是，要從反對黨改變為執政黨，也沒那麼容易。

“以第三國產車為例，不同的部長都可以提出意見，我們不會強逼他們接受，除非是已經做了決定的政策，那麼大家都會尊重。”

馬哈迪在詢及希望聯盟政府的長期計劃目標時，指政府對馬來西亞成為先進國有自己的衡量。

“我們不只是要提高國民生產總值，還得具備其它過人之處，譬如提高生產力、運用高科技與先進系統等。”

對民間普遍反對第三國產車計劃，馬哈迪指出，日本和韓國開始生產國產車時也受到質疑與批評，然而現在卻已經成為國際社會普遍歡迎的車輛。

他強調，只要政府和相關領域專材不斷重覆研究，就一定可以生產高品質的國產車，就像現今的寶騰就比第一代更先進，證明只要不斷重覆生產與改進，就可以生產高品質的國產車。

他說，倘若人民都買國產車，令吉就不會外流到其它國家，現在的

“如果有機會，國產車也可以成為與外國車同等品質的暢銷車，可是，如果只是一直在買外國車而不生產國產車，麼令吉就會外流。”

馬哈迪認為，人民也必須改變對本地貨，包括汽車的負面印象，若只是認為國產車不如外國，時日久了，對國產車銷量沒有助益，本地制造業也無法成長，更不說生產與外國制造業同等高品質的商品。(LMY)

馬哈迪否認製造朋黨 “成功靠本事非僥倖”

在題為“與馬哈迪談新馬來西亞”的訪談中，馬哈迪否認制造朋黨，並指這些人的成功不是僥倖，全靠自己的本事。

他指出，他過去都給所有人公平競爭機會，最終成功的都是有能力者，失敗者卻指成功者全因朋黨主義才能上位。

“我現在也同樣給所有人公平機會，如果自己沒能力不能成功 ，不要說政府沒有給機會，更不要妒忌成功者成為富翁。”

馬哈迪指出，他若奉行朋黨主義，馬來西亞就不會有所成就。

他說，國家正處於修復過程，過去確實沒有關注投資與經濟成長，如今已開始提升私人界投資與提升基建，包括房屋計劃，政府因國債龐大而無法投入更多基建。

他表示，私人界已經向政府獻議，指可以提供更低價的可負擔房屋，同時還有盈利，這些都是私人界必須進行的基建計劃。

針對前朝高官遭指控，馬哈迪坦言，犯錯的不只是政治人物，只是政府無法同時專注又控告那麼多人，所以需時間搜證及深入調查，免得敗訴，無法拿到預期的效果。

“自從對前朝貪官展開打擊之後，現在已經沒有人投訴政府貪污，去外國時也不會被外國人恥笑：你的國家到底是怎麼回事？”

“新政府上台後成功打擊貪污，人們可能看不見，但這都是極大的成就，官員不會從自己的工作中撈取好處，人民也覺得自由了，不會因支持反對黨而感受到壓力，或者被內陸稅收局登門追收巨額稅務，不會被凍結公司戶口，不再感到壓力，不像從此就連靠近反對黨都感到害怕。”

批評馬來人不肯工作

馬哈迪以他以93歲高齡出任首相而被人說是“工作狂”，感慨國內年輕人對工作挑三揀四，不肯從基層做起，尤其是馬來人，不但不肯工作，甚至把所得來的工作機會、合約乃至工程都“出租”給其它人。

他也指國內年輕人不像日本人般願意承擔任何工作，不像日本人般敬業樂業。

“莫非你們就比較特別，只能坐在冷氣房？”

他直指如今的年輕人嫌工作骯髒、危險，所以就將工作讓給別人做。

“我相信一個哲理，就是當我們把自己的責任交付他人時，我們就會被承接工作者所奴役。”

馬哈迪說，年輕人可以到外國學習、工作與生活，從中累積經驗再回國，畢竟國家會提供機會。

“可是，年輕人若不願意從基層做起，就無法做到高階職位。而且，年輕人也不應該認為國內職位只會付給低薪而不願回國，這會讓國家蒙受損失。”

無論如何，馬哈迪還是有信心，馬來西亞可以於2050年時成為先進國，而且他還有很多新想法，如果能夠落實就一定可以可以成功。

“只是民眾能不能接受？他們都不太相信這些新改變可以帶來成功。”

落後他國全因不努力

馬哈迪說，馬來西亞過去被形容是“亞洲之虎”，是外國學習的對象，結果，卻因為沒有做到該做的事，以致現在落後他國，已經無法與外國平起平坐。

“是，你可以祈禱甚至做特別祈禱，可是，倘若你什麼都不做，只會祈禱，那也不會成功，因為成功不會從天下掉下來。如果你要建房子，要自己動手，現在的工地，一個馬來人都找不到，都是外勞在建房子。”

他表示，他曾見過一片生長良好的稻田，毗鄰則是另一片不太理想的稻田，旁人告訴他“那片生長良好的稻田是華人（耕種）的。”

“因為華人勤勞工作，我們為何不能像華人那樣勤勞工作，定時除虫施肥？我們一拿到（政府派發）肥料就賣出去，因此才會沒錢，要改變的是思維，我們一定要勤勞且具有誠信，不要拿到肥料、合約、執照就賣出去，這樣如何致富？”

馬哈迪透露，他對農業及農基工業部副部長沈志勤說，華人在他很小的時候到來馬來西亞時都是一窮二白，可是，華人到礦場、商店區，而印度人到園坵勤勞工作，反觀在自己的國度里享有各種機會的馬來人，卻因為不肯勤勞工作而沒有受惠，就算獲分配礦場，也只會租出去。

“當我在中國試飛無人機時，也曾感慨很多人只想到拿來玩樂，而中國人卻善用無人機來送貨，或在農地里施肥。”

“中國人說，一架無人機，可以於幾小時內完成100人的3個月工作量，雖然無人機很貴，卻可以帶來很好的回酬。很可惜，我們只會玩，卻不思如何從中賺錢。”