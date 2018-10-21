警：勿點擊更新銀行資料鏈接 那是詐騙電郵簡訊

（八打靈再也21日訊）大馬皇家警察提醒市民，不要點擊以電郵或手機簡訊要求用戶更新銀行資料的鏈接。

大馬皇家警察是在官方臉書專頁上發帖，及附上詐騙電郵截圖，以#JomBeringat（請記住）的主題標籤，促民眾對捲土重來的電郵及手機簡訊詐騙要常保警惕。

該電郵由maybank2u.com發出，以“內陸稅收局付款指示”為題，內容指馬銀行接獲內陸稅收局的通告以匯入消費稅退稅款項並，將在退款前先扣除20仙，向收件人要求提供銀行轉賬驗證碼（TAC）。

詐騙內容也要市民填寫銀行轉賬驗證碼。並點擊鏈接及依照指示以獲取退款。

警方在帖文中強調，上述詐騙手法近期又捲土重來，許多民眾不知覺地成為此詐騙手法的受害者。

帖文說明，一旦受害人點擊網址更新戶頭，輸入密碼及用戶資料，詐騙集團便可偷取有關資料進行線上交易。為完成轉賬手續，詐騙集團還會發送簡訊予受害者，謊稱發錯銀行轉賬驗證碼，要求受害者提供該號碼。

“詐騙集團填寫受害者提供的驗證碼後，就從受害者銀行戶頭轉賬，將款項轉入詐騙集團賬號，導致受害者面對損失。”

另一方面，馬銀行也在官網提醒用戶，對要求更新個人資料、重新激活賬號、申請銀行轉賬驗證碼或透過電郵的連接登錄銀行網站的電郵保持警惕。

公眾若有任何疑問，可撥打該銀行的網絡釣魚（Phishing）及手機簡訊詐騙熱線03-5891 4744查詢詳情。