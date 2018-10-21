兩派人馬派菜單引口角 藍眼鵝嘜投票爆衝突





（八打靈再也21日訊）公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏的選區雪州鵝嘜，今早在投票進行時發生衝突風波；挑戰署理主席職的拉菲茲支持者，與阿茲敏支持者在拉票時引發口角，兩派人馬互相推撞，慶幸衝突最終很快結束。

據網絡媒體《透視大馬》的報導，阿茲敏及拉菲茲支持者都在投票中心外派發“菜單”，即兩人的團隊陣容進行最後的拉票工作。

阿茲敏的支持者身穿紅色衣服，衣服背面印有阿茲敏的名字及他的競選編號2號；而拉菲茲的支持者則穿上藍色衣服。

冒充工作人員

報導披露，有黨員冒充工作人員進入投票中心後，明目張膽派發“菜單”。

鵝嘜公正黨保安主任旺阿里芬解釋說，“他們（阿茲敏支持者）穿紅色，保安團隊也是穿紅色，所以他們嘗試進入派發菜單，是不被接受的。”

“我們會向黨選委員會投訴。我們有爭執發生時的照片和錄影，我們會舉報。”

與此同時，公正黨八打靈再也北區區部下午也同樣發生了小衝突。

據瞭解，有一群身份不明的青少年三度試圖闖入場參與投票，被不戰而勝的區部主席黃潔冰陣營阻止，最後全被帶往警局協助調查。

拉昔丁：技術問題 森甲選績無法公佈

公正黨黨選委員會主席拿督拉昔丁證實，馬六甲及森美蘭黨選成績，因出現技術問題而遲遲未能公佈。

他接受馬新社訪問時表示，目前甲州和森州的成績都無法上載到2018年公正黨黨選網站上。

他希望最遲今午可把成績上載，包括雪蘭莪7個區部及玻璃市州的成績。

森州及甲州昨天已舉行投票，森州有8區部及合格投票黨員為1萬4788人，而甲州有6個區部，合格人數為9387人。

7區部共8.3萬票 雪藍眼次輪投票

（沙亞南21日訊）雪州公正黨今早進行第二批區部的投票，捍衛原職的公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏則在第一批區部中以774票領先。

參與投票的7個區部包括蒲種、鵝嘜、八打靈再也北區、八打靈再也南區、瓜拉冷岳、巴生及士拉央，這7個區部共有8萬3000名具投票資格的黨員。

雪州共有22個區部，分3次投票，上週已有9個區部率先投票，餘下的6個區部，即丹絨加弄、瓜拉雪蘭莪、安邦、班登、沙亞南和烏魯冷岳將訂在28日投票。

阿茲敏774票領先

依據上週的成績顯示，9個區部中，阿茲敏贏得6個，即沙巴安南、大港、沙登、梳邦、哥打拉惹和雪邦；拉菲茲則贏得3個區部，分別是烏魯雪蘭莪、格拉納再也和加埔。

阿茲敏暫以9337票領先，較拉菲茲上週在雪州獲得的8563票多出774票。

雪州大票倉一直都被視為是阿茲敏的主要強區，加上他貴為經濟事務部長，過去又是雪州大臣，他有信心，黨員會以他擔任雪州大臣的政績，還有過去20年對黨的付出投下明智的一票。

但曾是班登區國會議員的拉菲茲在雪州也有一定的勢力。

若阿茲敏能在今日投票的7個區部取得更多票數，他便有機會拋離對手。

阿茲敏門生攻鵝嘜區部主席

阿茲敏交由他的得意門生，雪州大臣阿米魯丁攻打鵝嘜區部主席職。

另一被視為阿茲敏派系的水務、土地及天然資源部長希維爾，則在選區瓜拉冷岳競選區部主席職，並面對四角戰的角力。

前雪州行政議員兼武吉蘭樟區州議員黃潔冰則不戰而勝，贏得公正黨靈北區部主席職。（TKM）

雪第二批區部可投票黨員人數

區部 可投票黨員

蒲種： 17,149

鵝嘜 :9,921

靈北 :6,136

靈南 :7,609

瓜拉冷岳: 14,121

巴生 :12,998

士拉央: 15,104

總數：83,038

阿茲敏：技術問題延遲投票 選委會應充分準備

（吉隆坡21日訊）公正黨署理主席候選人拿督斯里阿茲敏阿里說，鵝麥區部投票程序因出現技術問題延遲至上午10時15分才開始的事件，將對黨選程序帶來負面印象。

他今早到鵝嘜區部投票時，促請黨選委員會必須充分准備，避免投票過程受干扰。

黨選原本應從早上9時開始投票，投票將在傍晚5時截止。

他強調，公正黨既然是全馬首個使用電子投票程序的政黨，就應作好萬全準備，確保萬無一失。

他也促請合格投票的黨員盡早投票，因雪州數個地方的天氣是陰天，可能會有陣雨的出現。