指俄違反限武規定 美退出中程導彈條約

（華盛頓、莫斯科21日訊）美國總統特朗普昨天親口證實，將退出30年前與前蘇聯簽訂的中程導彈條約，並批評俄羅斯一直違反條約。俄羅斯則斥責特朗普幻想美國成為全球唯一的超級強國，反指美方違反條約。此舉勢令美俄關係進一步惡化，恐會觸發新一輪軍備競賽。

特朗普在內華達州出席一場政治集會後向記者說，俄羅斯多年來均無遵守條約，所以美國將終止協議並準備退出。

他說，在該項條約下，美國不能發展新武器，除非俄羅斯和中國同意商討新的協議，同意不再擁有或研發新武器，否則美國會終止條約及發展武器。不過，中國並非該項條約的締約國，不受約束。

美國《紐約時報》報導，特朗普退出中程導彈條約，很大程度是要遏止中國在西太平洋快速上升的軍力，未受條約約束的中國現正大規模研製和部署中程和中短程導彈，增加對美國在西太平洋地區的軍事威脅，而美國卻受限條約，無法透過部署新武器有效對應。

美國白宮國安顧問博爾頓將到訪莫斯科，與俄方討論多項議題，當中也包括美國退出中程導彈條約。

反制中國西太平洋軍力

面對華府指控，俄方否認違背條約。俄國外交部指，美國要退出條約的動機是夢想建立一個單一強權的世界，但不會夢想成真。俄方又批評華府抱有例外主義的概念，再一次退出國際法律協議。

俄羅斯參議員普什科夫則批評，這是美國第二次破壞全球戰略穩定體系。這是繼2001年退出《反彈道導彈條約》後，美國第二次退出與前蘇聯簽署的軍事條約。

俄批美想成獨霸強權

前蘇聯於1977年在境內西部地區，部署可搭載核彈頭、射程達5000公里的SS-20中程彈道導彈，對西歐國家構成嚴重核威脅，觸發歐洲一場核導危機。

時任美國總統里根與蘇聯領導人戈爾巴喬夫於1987年簽訂中程導彈條約，該條約禁止美國和俄羅斯擁有、製造及試驗射程500至5500公里的中、短程常規導彈和核彈，包括搭載常規與核彈頭的導彈及其陸基發射器。該條約促成美國銷毀846枚導彈，莫斯科銷毀1846枚導彈。