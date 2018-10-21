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岳華是廣東人，原名梁樂華，1942年生於上海，說得一口流利的國語和上海話。在上海音樂學院讀過書，歌也唱得非常好。1962年，他到香港投奔父母，1963年加盟邵氏，飾演的第一個角色是孫悟空，後來與鄭佩佩合演《大醉俠》，一舉成名，此片的迴響甚廣，由當年的觀眾至今天的傳媒，每次提起岳華時，總離不開那醉俠的形象。岳華成名後，拍戲量亦大增，一時成為大忙人，他平均每年便接拍近5部電影，可謂全年馬不停蹄。

岳華1980年演出人氣電視劇《浮生六劫》及《大地恩情》。1990年代，他與家人移民溫哥華，直到2007年才再次回歸無線拍劇，當時在香港和加拿大兩邊飛，前年他仍有出演電影《樹大招風》。（BAL）

好友不捨

岳華生前好友邵音音接受訪問時表示：“華哥（岳華）病了好多年，沒什麼，老人嘛。總有這麼一天。他一直為許多老人院唱歌探訪，給予很多溫暖、親情予獨居者。”此外，她也表示：“陳維英說岳華走的時候，恬妮和女兒在醫院念佛12個小時送華哥走，走時華哥是微笑著，阿彌陀佛！”

此外，香港演藝界大姐林建明也在昨晚大馬時間約10時收到消息，稱岳華離世。她表示，朋友圈有加拿大朋友，知道岳華在加拿大入院兩日，他太太不想有人打擾，不想有任何人探岳華，“朋友今年8月見到岳華好瘦，相信與癌症關係。”

曾與亦舒戀愛 情歸恬妮

岳華曾與著名作家亦舒戀愛，後娶艷星恬妮為妻。

岳華的情史在娛樂圈並不算複雜，曾和拍檔鄭佩佩戀愛5年，和意大利女子施維雅結過婚，此後就是現在的妻子恬妮。其中，他與亦舒的一段情更引人注目。

據說，兩人開始的時候，亦舒和當時的畫家老公正處於婚姻冷戰期，而岳華也正同鄭佩佩在分分合合中。亦舒替邵氏《香港影畫》做記者，兩人十分談得來。

1969年，鄭佩佩去美國結婚，岳華於是與亦舒開始同居生活。

岳華跟亦舒分手則是因為有一次，已婚的鄭佩佩寫了一封信給岳華，亦舒十分生氣，將這些信向報章雜誌公開，弄得鄭佩佩家庭出現問題。

岳華後來的妻子恬妮是邵氏的艷星，兩人一起拍戲，導演李翰祥不停地勸他們說：“你們倆結婚啦！”最後兩人在美麗華舉行了中式婚禮，蔡瀾做了女方介紹人，胡金銓做了男方介紹人，李翰祥做了證婚人。

岳華在邵氏期間的作品：

《西遊記》、《大醉俠》、《鐵扇公主》、《大俠復仇記》、《飛天女郎》、《女俠黑蝴蝶》、《追魂鏢》、《斷魂谷》、《毒龍潭》、《飛燕金刀》、《荒江女俠》、《十二金牌》、《影子神鞭》、《冰天俠女》、《水滸傳》、《吉祥賭坊》、《小毒龍》、《林沖夜奔》、《愛奴》、《壁虎》、《血證》、《風流韻事》、《七十二家房客》、《大刀王五》、《惡虎村》、《太太是神仙》、《瀛台泣血》、《流星•蝴蝶•劍》、《色香味》、《狐天狐地》、《五毒天羅》、《阿Sir•毒后•老虎鎗》、《楚留香》、《白玉老虎》、《三少爺的劍》、《多情劍客無情劍》、《血芙蓉》、《圓月彎刀》、《英雄無淚》、《連城訣》、《陸小鳳之決戰前後》、《黑蜥蜴》、《打雀英雄傳》、《浣花洗劍》、《毀滅號地車》、《連體》。