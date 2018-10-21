不滿無法承諾趕走Grab Car 德士佬嗆敦馬





（浮羅交怡21日訊）首相敦馬哈迪今早回到選區浮羅交怡，與島上德士司機交流。數名司機因不滿馬哈迪無法承諾一定會滿足德士司機提出“趕走Grab Car”的要求而大發雷霆，在場內喧囂，甚至離席抗議。

馬哈迪較後對留在現場的德士司機說，他並不想出任首相，是因為有人要求他重返政壇。若大家不信他能夠協助德士業者，他能夠隨時卸下首相職位。

允讓兩者公平競爭

交流會一開始，有約5名業者代表發言，他們都要求馬哈迪廢除島上電召車Grab Car，因為Grab Car影響了他們99%的收入來源，讓他們難以養家餬口。

針對業者的要求，馬哈迪要求交怡乃至全國德士業者再給他少許時間解決問題，但他無法保證一定可禁止島上的Grab Car服務，但他會盡量做到公平競爭，如要求Grab Car購買載客車險，以及交付如同德士業者需繳交的稅務。

“電召車車輛無須通過政府審核，也只繳付普通稅務，相較德士業者須遵從各項條例，因此應讓兩者公平競爭，就如同一場球賽，如曼聯對吉打州球隊，肯定會被視為是一場不公平的比賽。所以，兩支實力相當的隊伍競爭，就會比較公平。”

馬哈迪說，Grab Car由新加坡開創的公司不久前才收購Uber，因此他們能夠為所欲為，但他將盡力找出雙贏方案來解決問題。Grab Car司機同樣面對困境，他們當中很多都沒正業，且要廢除掉該家公司更是難上加難。

無論如何，他說，他將嘗試去做，不過他不能兌現所有業者要求的事項。

交怡德士生意銳減

德士司機柏隆說，交怡島上約有1670名德士業者，足夠應付載客需求，但自從有了電召車後，司機被迫凌晨就得起身到機場等候載客，惟有時候等到下午3時，才獲得一單生意。

單親媽媽阿麗瑪說，她貸款買車駕德士工作養家，但現在她已沒能力償還每個月250令吉車貸，就連在印尼亞齊讀書的兒子也因為繳不了學雜費而被迫回國。

賽沙迪推特安慰敦馬

（浮羅交怡21日訊）“老爸，別傷心，也請不要放棄我們。”首相敦馬哈迪今早在浮羅交怡與德士司機交流時被出席者嗆聲，青年及體育部長賽沙迪隨即在推特上安慰敦馬，並稱敦馬為“老爸”（Ayahanda），鼓勵他不要因此難過和灰心。

賽沙迪安慰馬哈迪說：“我們不可能讓所有人都滿意，只要有正確的理念，努力做好對的事，相信我們就能成功。”