廢除死刑不U轉補償家屬論 吳易甜母：一字一句如刀刃

（吉隆坡20日訊）動漫迷少女吳易甜的母親沈依玲指，首相署部長拿督劉偉強發表的“廢除死刑不U轉，將會補償受害者家屬論”，是一字一句似刀刃。

她在其臉書帖文說，當她看到有關政府擬補償受害者家屬的新聞時，不相信這是事實，她把發布的日期與時間看了又看，確定無誤後，她還是懷疑是一則假新聞。

“現在說全面廢除死刑，加害的是人權，受害的是賤命；希盟政府，你太欺負我們了！我對你太太太失望了！”

“我再三與該報記者確定…是真的！居然是真的！補償？拿什麼來補償！劉部長居然想到用補償金來打發我們，哦不對，是打算，而且是視乎失去受害者對家庭經濟造成的影響而定……失去了孩子……希盟政府的意思是不是那就不礙事，反正減輕了我身為單親媽媽的負擔？”

她表示，高庭判處殺人犯死刑，但故事並沒完結，他有上訴機會。

沈依玲聲稱，當年15歲的愛女易甜是個品學兼優的優秀生，她被殘忍殺害後，殺人犯被捉了，控上庭、過堂再過堂，審訊展延再展延，而她是證人之一，她得為她的孩子謀殺案供證。

“我為確保自己不慌、不怕，不因傷心過度誤事，我逼自己去旁聽了一場又一場的謀殺案審訊，我要淡定從容地說出事實，可是我供證時還是哭得一塌糊塗，法官大人說：你需要歇一歇嗎？牽涉到人命的案件總是讓人很傷心的……。”

“結果動用了好多資源，出動了十多個證人，有熱心的自願人士與外勞，也有盡責的執法人員、專業的醫藥專家，有特地從東馬飛回來的，有從外坡趕回來的。”

沈依玲表示，一袋又一袋證物，那青色行李箱、那沉甸甸的啞鈴、衣物、手機…孩子的貼身物品，警察叔叔吃力地搬進又搬出法庭，她每一次看了都心如刀割。

“一場場的審訊，我聽著法醫描述孩子身上的傷痕，我聽著查案官搜證的過程，我聽著殺人犯的辯駁，我的腦海裡一遍又一遍地上映孩子遇害經過。”

據報道，劉偉強聲稱，政府在廢死課題上不U轉；同時，正探討成立受害者補償基金（victim compensation fund），為受害者家屬提供補償，減輕受害者親屬負擔。