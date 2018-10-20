限量版新鞋款洩露風聲 代購商僱老弱漏夜排隊

（吉隆坡20日訊）由美國設計師Virgil Abloh所創辦的高端潮牌Off-White馬來西亞分店今早9時宣布發售最新限量版鞋款，卻發生消息提前走漏的意外，以致代購商有機可乘聘僱大批“老人黨”在昨日漏夜排隊。這些背部佝僂的老人有者已花白了髮、有者柱著拐杖、有者行動不便，當中還有部分殘障者，掀起品牌忠粉的滔天怒火，譴責該品牌默許這些事件發生，更為品牌冠上“後門之王”的稱號。

一名網友Audrey Loke在個人臉書發帖，圖文並茂揭露了疑是代購商或鞋販聘僱樂齡人士漏夜排隊搶購限量版新球鞋的現象。

她同時也呼籲大眾罷買貼有馬來西亞標籤或高於原價發售的Off-White鞋子。她提到，不僅是老人家，現場還見到有媽媽抱著襁褓中的嬰兒前來排隊，讓人心生不忍。

“部分老人家甚至無法行動自如，但卻為了代購商牟取暴利的一己之私而前來排隊，如果你（代購商）真的要這麼做，請聘用能站能等的年輕學生來做。”

據網友探悉，這些受聘為他人作嫁衣裳的“老人黨”，每人可賺取120令吉至150令吉的酬勞，倘若聘請學生黨則要150令吉以上；相較之下，老人黨自然更受代購商的青睞。

網民見解兩極化

值得一提的是，聘用老人黨排隊的帖文在網上掀起兩極化評論，並非所有人都認同原帖者的觀點，有者認為這是一場你情我願的交易，畢竟這些已失去工作能力的貧困老人，需要金錢支撐生活，有人肯付錢讓他們排隊，而他們也樂於接受，達成互惠互利的雙贏局面。這些力撐老人黨無罪的網友也提到，逾100令吉對於這些老人很重要，畢竟年邁的他們已沒有太多的工作選擇，因此這應被視為一項“機會”，而非“虐待”，更何況，老人家自己也同意接受此聘用，並非被強迫，證明這是一個雙方都認同的協議。

無論如何，絕大部分網友則站在反對的立場，強烈批評代購商無良的做法，並認為以廉價費用讓年邁老人漏夜排隊是一種剝削行為，代購商分明在佔老人家便宜。網友也提醒，該品牌允許這類剝削老人的事件發生，對品牌形象建立沒有幫助。

從630元炒至2600元 網友譴責勾結代購商

知名潮牌Off-White此次是與著名球鞋品牌Nike聯名推出萬聖節系列限量版球鞋，一共只有2款，分別是橘色的“All Hallows Eve”及黑色的“Grim Reepers”，本地分店于10月16日在臉書專頁投放預告後，立即引起鞋迷們的關注和熱烈期盼。

據專頁帖文，該品牌會在正式發售當天才在臉書和Instagram做宣布，然而卻不知何故會走漏風聲，在前一晚便引來老人黨排隊搶頭香。

網友譴責說，這簡直是開後門行為，更不排除有人與代購商互相串通和勾結，怒轟Off-White是“後門之王”。

據悉，現場購買球鞋每雙價格630令吉，但若到網上轉售一雙可炒至2500令吉至2600令吉，翻三倍的利潤讓代購商們趨之若鶩。

據知，該品牌在新品發售前，已在網上一一列出多項購買的附帶條件，包括購買者必須要16歲或以上、是大馬公民，同時還要在現場出示手機證明，自己是該品牌臉書或Instagram的追隨者。

然而，在層層條件篩選把關下，還是讓代購商有機可乘，從網友拍攝的影片可見，店外長長的人龍都是穿著樸素的老弱婦孺，與主打年輕街頭文化的品牌風格形成強烈的對比。

《光明日報》嘗試撥電向該潮牌的店面負責人聯系，惟也許是店家忙碌於招待購買的賓客，因此，店面電話撥通後一直無人接聽。