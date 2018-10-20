【黃紀達新聞獎頒獎禮】 陸兆福：互厭互需 從政者媒體愛恨交加











（八打靈再也20日訊）交通部長陸兆福形容，從政者與媒體的關係是“愛恨交加”（love hate relationship），有時彼此討厭，有時彼此需要、彼此相互，而他本人是歡迎各大媒體前往其部門採訪。

他說，新政府已經重新開放國會走廊供媒體採訪，每個議員都逃不過媒體的追問，這也給予議員們一個壓力，需要隨時了解部門發生的事情，以回應相關議題。

陸兆福昨晚在“2017年度編協拿督黃紀達新聞獎”頒獎禮儀式上致詞時如此說。

陸兆福說，他與中文媒體的關係良好。“我從2004年第一屆參與大選，就和芙蓉華文報的記者保持良好的關係，大家一起成長，一起互相學習，彼此迄今已經有10多年的交情。”

出任交通部長5個月的陸兆福說，希盟通過制度來平衡施政，確保濫權減至最低。“我們也承諾制度改革，加強國會民主，而第一步是限制首相和州務大臣的任期為兩屆，不賦予首相太大的控制權，同時加強國會制度，聆聽在野黨、後座議員、委員會的意見來確保每個政策與法令有更多的考量，以取得政策決定上的平衡。”

指內閣從沒討論控制媒體

陸兆福強調說，內閣從沒討論過要如何去控制媒體，而他們的新聞秘書絕對不會打電話向媒體投訴，並希望這樣開放的媒體文化與空間繼續保持下去。

“媒體扮演平衡政黨與政治人物的角色，這是很重要原則，我們也希望報紙對新政府公平，彼此互相尊重，根據事實報導新聞，而不是創造新聞，這是我們一點的要求。”

他認為從政者必須勇於做決定，是模棱兩可的立場與決定，是最糟糕的政府。

他希望大家給予新政府5年時間，讓新政府能展示成績單，以繼續獲得人民的支持，同時也期望大家（媒體與政府）扮演好各自的角色與崗位，以打造更民主與開明的社會。

他也在場撥款2萬令吉予編協，期許該媒體組織能越做越好。

黃健興奪報道文學獎佳作獎

《光明日報》怡保辦事處主任黃健興憑《抗毒這一路》在2017年度“編協黃紀達新聞獎”中摘下丹斯里葉永松報道文學獎佳作獎。

本報編輯獲佳作獎

本報編輯鄧祖兒及林麗明則各別憑《法總統大選前恐襲擊》及《萌娃再掀風潮》獲得拿督黃紀達編輯獎（新聞組）及拿督黃紀達編輯獎（副刊組）佳作獎。

今年的拿督黃紀達新聞獎接獲總數達418份的參賽作品，其中140份來自星洲日報、中國報95份、光明日報72份、南洋商報61份、光華日報30份、詩華日報8份、東方日報7份，以及好玩旅遊月刊5份。編協也特邀了36名文教、經濟、體育和旅遊領域人士擔任評審，以示公平。

大獎得主獲得一個獎座和3000令吉獎金，佳作獎得主則獲得一個獎座和1000令吉獎金。

唱嗨Beyond名曲 陸兆福好聲音引安歌

（八打靈再也20日訊）交通部長陸兆福引吭一曲寄知音，香港殿堂級搖滾樂團Beyond的名曲《海闊天空》讓人對部長的“大馬好聲音”拍案叫好，安哥聲不斷！

甫上任交通部長逾5個月的陸兆福辯才了得人人皆知，惟大家也許不知道，原來部長的歌藝也讓人聽出耳油。

昨晚他受邀出席馬來西亞華文報刊編輯人協會2017年度拿督黃紀達新聞獎頒獎典禮，獲點名上台獻唱，一開口便一鳴驚人，博得滿堂喝彩。

他是在樂隊的邀請下，與樂隊一起live band合唱Beyond的《海闊天空》和《不再猶豫》，朗朗上口的經典作品，令台下許多嘉賓和出席者都搖身變成陸兆福的“小粉絲”，紛紛拿起手機拍攝和隨著哼唱。

他先在一曲已畢便下台，但台下的“小粉絲”尖叫起哄要求他’安哥”（encore），盛情難卻下，他也再度重登舞台，唱嗨了整個頒獎禮。

郭清江：不應自亂陣腳 紙媒轉型應拿捏穩准

馬來西亞華文報刊編輯人協會會長郭清江認為，在新舊媒體的交戰中，紙媒在轉型時的力度要拿捏穩准，也不應自亂陣腳，紙媒應該先認清自身的強處並加以鞏固，才來兼戰新媒體平台，否則會落得自毀城門及兩頭不到岸的境地。

應先認清自身強處

他說，在科技不斷翻新與湧現的今天，新媒體若只是追逐技術創新與點擊率，而忽略了媒體業最大核心是在內容與公信力，那麼很快也會在多變的互聯網世界中消失。

“我們是在從事一份對社會帶來巨大影響的工作，不論我們身處任何類型的媒體，都應該要賦予所在的媒體靈魂與生命。”

他說，希盟在大選前承諾要讓媒體免于惡法，會移除2018年反假新聞法令、1948年煽動法令、1984年出版與印刷法令等，編協也看到政府正按步就班地廢除這些惡法。

此外，他說，政府必須先廢除1984年出版與印刷法令後才成立“媒體理事會”，以加強媒體道德操守，並解決公眾針對任何違反媒體道德操守的報導的投訴。

他也宣布，為了鼓勵更多新聞工作者參賽，以及提高各項作品的水平，編協理事會慎重考慮於明年提高各大獎項的獎金。

拿督斯里莊智雅新聞事業服務精神獎得主拿督卜佛海在發表得獎感言時認為，新媒體和傳統媒體應該是相輔相承，互補不足，紙媒不應忘了這個初衷。

他說，如果華文報章有天走入歷史，編協的存在已名不正，言不順，因此希望還在新聞線上，都有責任在轉型的過程中維護紙媒，確保紙媒永續長存，以真正符合馬來西亞華文報刊編聞人協會的名號。

出席者包括獎項贊助人丹斯里吳德芳、丹斯里葉永松代表拿督潘程銘、拿督斯里莊智雅代表拿汀斯里周星辰、拿督高程祖代表高愷琳、拿督陳良民代表陳錦賢、丹斯里鄺漢光代表拿汀李姐䭲、拿督斯里李益輝代表黃引輝、陳友信代表吳明珠、丹斯里鄭金炎代表鄭進偉、丹斯里梁海金代表趙惠思、丹斯里劉天成代表王人傑、編協副會長陳漢光等人。

2017年度編協拿督黃紀達新聞獎成績

拿督斯里莊智雅新聞事業服務精神獎：拿督卜佛海《星洲日報》

丹斯里吳德芳新聞報道獎

優勝獎：

葉洢穎、吳嘉雯、 盧慧菁、陳孝仁、 郭秋香、張賽玉、 傅文耀、楊永年、 劉振儀 《星洲日報》《金錢游戲系列》（第一篇至第六篇）

佳作獎：

1.吳嘉雯 《星洲日報》《外勞在馬 30 年，是過客還是歸依？ 》

2. 葉愛雲《中國報》《承諾 20 年不調漲南北大道收費他憑甚麼？ 阿布沙希華人圈中打滾的馬來企業家 》

3. 許俊傑《星洲日報》《支付寶保瞄準大馬 》

丹斯里葉永松報道文學獎

優勝獎：

鄧雁霞 《星洲日報》《眾人皆睡我上班 》

佳作獎：

何俐萍《星洲日報》《死囚更生路》

黃健興《光明日報》《抗毒這一路》

潘有文 《中國報》《特教父母心》（共 6 篇）

拿督陳良民新聞攝影獎

優勝獎：

蘇長國 《星洲日報》 闖路障逃

佳作獎：

董坤銘《光華日報》《疑不堪心理壓力8樓墜下擋風鏡男子命》

陳敬輝《星洲日報》《巨輪輾碎腳大命不死》

邱繼賢《東方日報》《朝鮮大使離境》

拿督黃紀達編輯獎（新聞組）

優勝獎：

張淑儀 《星洲日報》《網絡假新聞後患無窮》

佳作獎：

葉國輝《中國報》《及時雨，下吧！》

鄧祖兒《光明日報》《法總統大選前恐襲擊》

范溧栗《南洋商報》《巧克力黑白說──小方塊大實力》

徐嵐嵐《中國報》《淹淹一息》

顏美慧《星洲日報》《公寓客廳秘密花園》

拿督黃紀達編輯獎（副刊組）

優勝獎：

謝慧麗 《星洲日報》《鼓，在四面八方響起》

佳作：

邵美鳳《星洲日報》《中元節話喪葬禮俗 ？ 死 ？ 祭之以禮．葬之以禮》

石珮嘉《星洲日報》《吹氣球手術 5次革命性進展！》

林寶寶《南洋商報》《老建築新活力》

林麗朋《光明日報》《萌娃再掀風潮》

黃碧珊《詩華日報》《走訪希臘神話遺跡》（上下）

丹斯里劉天成年度封面獎

優勝獎：

蔡淑姍《星洲日報》《核武迎戰》

佳作獎：

潘淑梅《中國報》《判監 12463年》

吳婉欣《中國報》《2場大火噬9命》

管玉珠《中國報》《你做初一，我做十五》

林毓秀《星洲日報》《懷念全民首長》

蘇秀清《中國報》《倫敦連環恐襲10死48傷》

丹斯里張德麟評論獎

優勝獎：

張立德《星洲日報》《回歸國家原則》

佳作獎：

官泰發《南洋商報》《兩線制國陣vs希盟》

張慶祿《星洲日報》《風雨看潮生系列》

拿督高程祖財經報道獎

優勝獎：

潘有文 《中國報》《大馬電商風雲》（6 篇）

佳作獎：

蘇韻鴒《南洋商報》》新手餐車A-Z系列》

洪建文《星洲日報》《勘探國油命脈》

丹斯里鄺漢光體育報道獎

優勝獎：懸空

佳作獎：

潘有文《中國報》《殘疾運動挑戰》（4 篇）

蔡侑蓉、陳家如《星洲日報》《殘障運動員的血淚之路》

蕭鉦強、蘇欣薇《星洲日報》《大馬F1開進歷史》

拿督斯里李益輝旅遊報道獎

優勝獎：

戴舒婷《詩華日報》《梅裡內轉系列》

佳作獎：

游晥婷《詩華日報》《古城古今系列》（1-5）

黎添華《南洋商報》《雪域的發現．自我的尋覓》

陳友信教育報道獎

優勝獎：

劉思敏《東方日報》《遏止兒童性侵系列》

佳作獎：

梁慧芳《南洋商報》《 KSSR太難》

黎添華《南洋商報》《走入白色巨塔的隱憂》（上下）

丹斯里鄭金炎娛樂報道獎

優勝獎：

葉洢穎、黃寶君 《星洲日報》《網絡改變娛樂生態系列》（第一篇至第五篇）

佳作獎：

劉淑娟《中國報》《刪！剪！禁！》系列（4 篇）

林彩蓮《中國報》《我是咖哩菲系列》

丹斯里梁海金產業報道獎

優勝獎：

劉玉萍、鄭碧娥《星洲日報》《60年產業發展風雨路》

佳作獎：

劉玉萍《星洲日報》《有屋難貸》

伍詠敏《南洋商報》《生前辦好產業繼承規》