法定結婚年齡提高至18歲 檳5月尋求通過 明年執行

（大山腳20日訊）為解決童婚問題，首相敦馬哈迪昨日指示各州政府將法定結婚年齡提高至18歲，檳州政府將在明年5月召開的檳州立法議會尋求通過，以在明年11月執行。

檳州婦女及家庭發展、性別包容、非伊斯蘭教宗教事務委員會主席章瑛指出，首相昨日與各州首長及州務大臣的會議上，已指示各州將法定結婚年齡提升至18歲。

她說，據福利局數据，2007年至2017年的10年期間，未成年者的結婚案例達1萬宗，而非穆斯林的個案便高達4999宗，這顯示未成年結婚不限於穆斯林族群的課題，而是一項全國性課題。

章瑛說，雖然聯邦政府致力統一每個州屬的合法結婚年齡，但仍面對法律上的障礙。

“然而，昨日召開的檳州行政會議上，檳州首長曹觀友向我們轉述了首相與各州首長及州務大臣在會議上的指示，將各州的法定結婚年齡提升至18歲。”

章瑛今早出席由該委員會聯合其巴當拉浪服務中心與大山腳婦女權益醒覺協會，在威省市政局大廈視聽室聯辦的“童婚：未成年結婚” 論壇上，這麼說。

她指出，根据聯邦憲法74（2）條文，清楚闡明州政府有權針對穆斯林族群制定伊斯蘭條規及刑法。

“穆斯林的婚姻屬州政府權限，如有州屬尚未制定結婚的法定年齡，那麼有人便會到該州屬舉行童婚，所以各州都應該落實這個限制，以避免此事發生。”

冀鄰國同步實行

她說，同樣的，我國和鄰國也要同步而行，因為我國落實18歲為最低法定結婚年齡，但鄰國沒有落實，所以童婚者便跑到鄰國（如泰國）去結婚。

至於檳州何時會落實法定成婚年齡，章瑛說，檳州政府目前尚在等待檳州宗教局的研究報告，預計明年若5月召開檳州立法議會時獲得通過，明年11月便可執行。

此外，檳州宗教司拿督旺沙林在研討會上宣稱，他對於提高法定結婚年齡限制並沒有異議。

這場論壇的主講人除了章瑛，還有檳州宗教司拿督旺沙林、成功協助華婦脫教的慕納威律師、為保護兒童課題發聲的社工賽阿茲米，及兒童及青少年心理醫生嘉絲瑪妮。

論壇宗旨是從宗教、社會、心理及法律角度剖析童婚課題，達致教育民眾目的。出席者約有200人，包括武拉必州議員王麗麗及峇都交灣國會議員卡斯杜麗。