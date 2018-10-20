4心疾男童需29萬開刀 瑤池金母吁各界捐助









（大山腳20日訊）大山腳瑤池金母慈善基金會呼吁各界捐款救助患有先天性心臟病的4名幼齡男童，共需29萬令吉手術費延續生命。

該會主席蔡瑞豪今早為病患家屬召開記者會說，4名幼齡男童都來自貧困家庭，即2歲陳進泉、1歲半莫哈末沙基尼占、10個月大莫哈末阿基及1個月大莫哈末安沙基利。

該會今日先捐給每個病童20%手術費，總額5萬8000令吉，由病童們父親接領。

來自貧困家庭

首名病童陳進泉患有法洛氏四聯症ToF（右心室漏斗部狹窄、主動脈口跨位在左右心室、心室中膈缺損、右心室肥大），需7萬令吉手術費。

此症在心臟畸形中居首位，是嚴重的小兒心臟病。醫生曾讓他服藥控制病情，在服藥9個月期間，小進泉一直處在良好狀況，沒有哮喘或發紫現象。

服完該批藥物後，醫生沒再繼續給藥，只定期復診。今年7月復診時，男童體重已達10公斤，適合進行心臟手術。男童已兩歲，醫生建議到檳城專科醫院動手術。

男童來自威南雙溪峇甲，父親陳倫國（34歲）是名玻璃窗裝修散工，月薪約2000令吉，一年前離異，男童尚有一名4歲的姐姐。

第2位病童莫哈末沙基尼占的左右胸肋處下陷，心臟偶爾疼痛就會哭鬧和抽搐。他的情況隨時有危險，須盡快動手術，需7萬令吉。他來自檳島公巴，父親占里（42歲）是廠巴司機，月薪約1300令吉，母親是家庭主婦，男嬰尚有4名6歲至15歲的胞兄。

第3位病童莫哈末阿基患有膜周室間隔缺損（PMVSD）、中度主動脈瓣關閉不全，需6萬令吉。他來自威中詩布朗再也，父親莫哈末阿斯拉尼（27歲）是工廠維修員，月薪約2000令吉，母親努凱拉妮（27歲）是家庭主婦。

第4名病童莫哈末安沙基利患有唐氏綜合徵及復雜房室間隔缺損 （AVSD），需9萬令吉，至今仍在政府醫院加護病房留醫。他來自威北本那牙，父親莫哈末朱希米（33歲）是工廠生產部技工，月薪約1500令吉，母親諾阿絲娜（34歲）是家庭主婦，男嬰尚有二哥及一姐。

任何疑問，可聯絡熱線016-4192192或04-5059800，或瀏覽臉書One Hope Charity & Welfare Berhad - 大山腳瑤池金母慈善基金會。