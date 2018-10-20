宴禮簡單不失隆重 再里爾戴安娜12月9日完婚

（檳城20日訊）有情人終成眷屬！行動黨丹絨武雅區州議員再里爾証實將與該黨社青團執委戴安娜完婚，婚禮訂在12月9日。

社交媒體近日廣泛流傳兩人的婚禮請柬，其未婚妻戴安娜接受《光芒日報》訪問時也大方承認，並證實婚期落在12月9日。

再里爾今日在選區出席一項活動時，也受到記者追問婚期。他說，宴禮是訂在12月9日，當晚也會在怡保戴安娜的家鄉設宴款待親朋戚友。婚宴不會大事鋪張，不過簡單不失隆重。

再里爾是在509大選前被爆起與戴安娜在已年今3月訂婚，當時他也預言將在年本底完婚。

再里爾在檳州公共工程、設施、治水委員會主席。兩人於今年3月在怡保一間酒店舉行訂婚儀式，當時僅邀請親友出席和見證。

兩人相戀“緋聞”在2014年杪開始在網上流傳，當時，2人皆否認有關係。社交媒體在去年3月也流傳一段15秒的視頻，視頻中可見一名貌似再里爾的男子，在夜店內和一名長髮女郎熱舞，引起網民討論，該女子貌似戴安娜。

戴安娜曾擔任行動黨國會領袖林吉祥政治秘書，並於2014年成為安順國席補選候選人。

據瞭解，再里爾於2005年與首任妻子結婚，離婚後再於2011年和第二任妻子結婚，2人婚姻維持了6年，並已在去年離婚。