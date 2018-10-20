扎希控45罪 10失信8受賄27洗黑錢 涉款額1.1億

（吉隆坡19日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希今早在45項失信、受賄及洗黑錢罪名下被提控上庭，涉及的總款項逾1億1414萬令吉。

他在庭上否認有罪，並要求審訊，地庭法官允許他以200萬令吉保外候審。

據瞭解，在所涉及的控狀中，包括在他擔任內政部長期間，收取來自多家公司的賄賂，以將政府項目，如MyEG計劃、大馬護照芯片供應等頒布給特定的公司。

阿末扎希也是繼前首相拿督斯里納吉後，第二名被提控上庭的巫統領袖兼前高官。惟他所面對的控狀比納吉更多，納吉此前3次被提控上庭，至今共面對32項控狀，當中包括濫權、失信、洗黑錢及利用職權收賄。

昨晚已在反貪會總部“過夜”的他，今早約8時15分在反貪會官員護送下抵達法庭。

阿末扎希抵步時臉帶燦爛笑容，並高舉右手向支持者及媒體打招呼，心情似乎不受被提控的影響。

12人律師團抗辯

他因涉嫌挪用健康思維基金會（Yayasan Akal Budi）資金而面對10項失信罪名，涉及款項高達2083萬3132令吉99仙。

他也被指在擔任內政部長期間，涉嫌8項受賄，接收來自多家公司董事高達2125萬令吉賄賂，作為協助有關公司獲取MyEG項目、供應大馬護照芯片合約，及內政部在巴基斯坦及尼泊爾的一站式中心（OSC）服務供應商，為自己牟取利益。

此外，他也面對27項洗黑錢指控，涉及款項近7206萬3618令吉15仙，其中包括在加影地段購買了兩棟別墅。

總檢察署此次再度由上訴庭前法官拿督斯里哥巴斯里南為首的團隊，負責檢控此案。

阿末扎希則是委任了兩名重量級的資深刑事律師鄭寶德及馮吉詳為代表律師，律師團隊一共有12人。（TKM）

200萬保釋分期付款

哥巴斯里南副檢察司建議，讓阿末扎希以200萬令吉保外候審，而鄭寶德則沒有異議，僅要求以分期付款方式繳付此款項。

鄭寶德向法庭要求讓阿末扎希於今天先繳付100萬令吉，餘額的100萬令吉則在11月2日前繳清。

但哥巴斯里南則認為，一般民眾被提控當天無法在當日繳付保釋金就須被扣留，認為被告不應享有上述特別待遇，法庭應一視同仁。

鄭寶德則回應說，根據聯邦憲法第8（1）條文，人人在法律面前都是平等，並引述前首相拿督斯里納吉及夫人拿汀斯里羅斯瑪的案例，指法庭批准2人以分期付款方式繳付保釋金。

地庭法官阿祖拉最終允許阿末扎希以200萬令吉保外候審，並同意讓被告以分期付款繳付保釋金，諭令他須在今天繳付100萬令吉，餘款則須在1週內即10月26日前繳清。

她同時諭令阿末扎希將國際護照交由法庭保管，直至案件審結為止。

此案也將在12月14日過堂。