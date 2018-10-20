【米桶山路土崩】首相：防發生天災奪命 開發山坡先做研究

















（浮羅交怡.檳城20日訊）首相敦馬哈迪醫生說，任何發展項目，特別是山坡發展計劃在進行之前都必須經過研究，以確保不會對環境造成破壞，威脅人命。

他說，發展商同時也要將氣候變化的不確定因素列入考量。

“就算要興建道路，也要先做研究，看是否安全，尤其是涉及砍伐樹木的時候。”

針對檳城壟尾米桶山路工程昨日發生土崩，並奪走4條人命的工地意外，在面對記者詢問這起意外是否過度發展所致時，首相敦馬哈迪認為，國內大量伐木才是其中導致很多山區發生泥土傾瀉的因素。

首相今早在瓜拉馬六甲移交重建房子模擬鑰匙給災民時，如是回應媒體的詢問。

另一方面，檳城壟尾米桶山路工地土崩意外進入第2天，拯救隊再挖出2具屍體，死亡人數增至4人。

拯救隊今午再接獲一名孟加拉籍外勞失蹤的投報，因此相信還有3名失蹤者未尋獲。

大量伐木致土崩敦馬：建路也須兼顧安全

（浮羅交怡20日訊）首相敦馬哈迪醫生說，任何發展項目，特別是山坡發展計劃在進行之前都必須經過研究，以確保不會對環境造成破壞，威脅人命。

他說，發展商同時也要將氣候變化的不確定因素列入考量。 “就算要興建道路，也要先做研究，看是否安全，尤其是涉及砍伐樹木的時候。”

針對檳城壟尾米桶山路工程昨日發生土崩，並奪走4條人命的工地意外，在面對記者詢問這起意外是否過度發展所致時，首相敦馬哈迪認為，國內大量伐木才是其中導致很多山區發生泥土傾瀉的因素。

氣候變化應列考量

“大樹鞏固山土，一旦砍伐樹木，山土直接吸收雨水，久而久之泥土就會容易崩下。”

首相今早在瓜拉馬六甲移交重建房子模擬鑰匙給災民時，如是回應媒體的詢問。

首相說，上個月印尼發生數場天災導致多人喪命，所幸我國受周邊鄰國島嶼維護，降低災難發生風險，但國民也要時刻提高警惕和居安思危，不要以為我國不會發生天災，或在發生天災後就認為不會再有其他災難來襲。

民應提高警惕災難

他說，如今氣候變化難測，國內一些安全區也會發生天災，希望人民不要將屋子建在海邊，尤其是那些非法屋，避免海嘯發生時，涉及人命傷亡事故。

“建屋時，應確保結構堅固，不要像交怡島的甘榜屋，很多屋頂都沒固定在牆上。”

他也透露，我國氣候警報系統有時會出現技術問題，因此任何單位都要努力做好准備應對任何天災。

交怡島於8月23日清晨受風災和水災來襲，導致瓜拉特亮等多個地區，共46戶家庭受影響。首相今日在巡視重建家園進展時，感謝所有雪中送炭的組織單位、酒店及發展商，幫助災民度過難關和重建家園。

再掘2屍增至4死 3失蹤者仍未尋獲

（檳城20日訊）檳城壟尾米桶山路工地土崩意外進入第2天，拯救隊再挖出2具屍體，死亡人數增至4人。拯救隊今午再接獲一名孟加拉籍外勞失蹤的投報，因此相信還有3名失蹤者未尋獲。

在昨日事發後，拯救隊成功挖掘出2名死者的遺體，今日凌晨1點半再找到另一具女性屍體，死者證實是36歲的緬甸籍女子欽埃楷。早上11時55分，再有1具屍體被挖出，死者是昨日被列為失蹤者的印尼籍男子巴迪亞。

拯救隊再接1投報

昨天被發現的2名死者，分別是35歲孟加拉籍男子阿達魯及19歲印尼籍男子山蘇。

東北區警區主任仄再瑪尼在案發現場召開記者會說，這起土崩事發時間是昨午約1點10分到1點15分之間，當時工地有許多工友外出到清真寺祈禱，因此仍無法確定真正的失蹤者人數。

警方是依確定的資料，即有親人、朋友等向警方投報失蹤，才公佈受害者的人數。在昨日意外發生後，現場傳出有13人失蹤。

無法確定失蹤人數

“有的說10個（指失蹤者），有的說11個或13個，警方現今無法確定。因為可能有工友在得知工地發生意外後沒有回來。”

無論如何，他表示各單位的救援或搜索行動仍在進行中，警方也希望如果有親友失蹤，主動向警方提供消息或資料，讓警方能確定人數。

“人數只是個數目，無論怎樣拯救隊都會搜遍工地，希望可能找到生還者，就是沒有也希望找到死者的遺體，好讓他們入士為安。”

仄再瑪尼也說，警方目前出動高端科技探測器，在現場協助各拯救隊進行搜索工作。目前，在現場進行搜索的拯救隊員達106人。

再里爾：事發時已停工 不解為何有人遭活埋

檳州工程、基本設施及治水工程委員會主席再里爾說，該工地事發時已完全停工，不知道那些慘遭活埋者為何會出現在事發地點。

米桶山路工程在本月11日晚上8時30分發生橫樑塌落，根據當時的初步調查，當吊機吊起鋼板時，因鋼板擊中該橫樑造成橫樑塌落，所幸無人受傷。再里爾說，自上述意外發生後，承包商已被令停工。“我不想去揣測發生土崩的原因，一切留待相關專業單位去調查。”

分3地區搜救

布城消拯局拯救行動組主任摩尼也說，搜索行動從昨天開始至今天清晨5時結束。由於早上下雨，一度暫停搜索行動，在早上8時再展開。

“我們主要分3個地區搜索。”依現場情況來看，他相信已經沒有生還者，除非有奇蹟出現。

小貓被埋20小時獲救

米桶山路工程土崩意外發生，有一只貓生命力堅強。這只被埋近20小時的金黃色貓咪，憑頑強的生命力創造奇蹟，被消拯員救出。

消拯員今早9點半救出這只黃金貓咪，它的前左腳折斷，不停發出哀嚎聲。消拯員和女警用清水替它沖洗身上的黃泥後，較後由慈濟義工載到獸醫處治療。

死者親友哭認遺體

死者山蘇及阿達魯的雙親和親友今早陸續到太平間等候領屍時，山蘇母親進入太平間認遺體時哭紅了眼。法醫將在明天為3名死者進行剖驗。

山蘇的親友蘭沙（46歲）說，山蘇在家排行第三，在3個月前來檳城並在該工地工作。她說，山蘇遺體將運回印尼蘇拉威西老家下葬。

死者阿杜魯的親友阿杜卡蘭（45歲）說，阿杜魯4年前持臨時工作證前來大馬工作，已經在大馬工作4年，經過政府的外勞漂白計劃後，阿杜魯在3天前獲得孟加拉護照。

孕婦獲救 丈夫難逃死劫

懷孕8個月的娃基妮獲救，但其丈夫巴迪亞卻逃不過一劫，她在太平間外認屍後，情緒崩潰，一度昏厥倒地。

印尼籍的巴迪亞是在今午被發現，也是第四具被發現的屍體。

在土崩發生時，娃基妮坐在屋外乘涼等丈夫，卻目睹丈夫被黃泥淹埋，而她則幸運獲救，她和胎兒都無恙。

死者名單

1. 阿達魯（孟加拉、男、35歲）

2. 山蘇（左，印尼、19歲）

3. 欽埃楷（緬甸、女、36歲）

4. 巴迪亞（印尼、男）

傷者

1. 沙敏（孟加拉、男、24歲）

2. 娃基妮

（36歲，懷孕，死者峇迪亞的妻子）

3. 諾拉芝查（印尼、24歲）

失蹤者

1. 蘇拜禮（印尼男子）

2. 米督哈山（30歲孟加拉男子）

3. 仍未公佈身份的孟加拉男子