撞老婦輾下半身致死 巴士司機被捕

（新山19日訊）一輛巴士在撞上一名正拖著行李箱的華裔老婦後，老婦因下半身被巴士輾過而重傷不治。

這起意外是於週五中午12時45分，發生在拉慶中央車站停車坪的B02和D29之間平台。

死者是80歲的余淑秀（譯音），來自峇株巴轄。事發後，她被送往新山蘇丹后阿米娜醫院（中央醫院）搶救，但最終在晚上7時50分不治。

現場監控器的錄像顯示，事發時，涉及車禍的巴士正在停車坪上行駛，而老婦正推動行李行走，接著，巴士就撞上了老婦並輾過她下半身。

新山南區警區主任沙胡利納因於週五晚發文告指出，61歲的涉案馬來巴士司機已被逮捕。

“事發時，肇禍巴士從拉慶中央車站入口駛入，並往出口方向行駛，當巴士準備駛往沙亞南，在左轉時卻撞倒正在過馬路的老婦。”

老婦被撞倒在巴士底部左側後，雙腳被巴士輾過，當時，老婦仍清醒，隨後被送往醫院急救，但她過後仍因傷重而逝世。

“警方目前援引1987年陸路交通安全法令第41（1）（危險駕駛導致他人死亡）條文調查此案。”

他說，警方至今尚未接獲死者家屬的投報。

“根據初步調查，有關肇禍司機所持駕照仍未過期。”

女死者丈夫一度聯絡不上家人

事發後，有網民把女死者的丈夫龐卓林（譯音）的照片上傳網絡，並指他不記得自己孩子的電話號碼，所以，他們呼籲網民幫忙尋找和通知其孩子。

隨後又有消息指出，龐卓林已經聯繫上家人。

據了解，女死者在事發時是與丈夫從一輛公共巴士下車後，準備步行到另一處。

事發後，有網民把死者被撞後的情況上載至個人社交平台，有關視頻也隨即被廣傳。