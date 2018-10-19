【檳米桶山土崩】檳首長：報告未呈又肇土崩 現場約150人搜救



















（檳城19日訊）檳州首席部長曹觀友說，他對於此事故感到痛心，之前因為高架天橋橫樑塌落事件，承包商原定今日要呈報告予職業安全與衛生局，沒想到報告還沒交上就發生今日的土崩。

他說，消拯員已經指示承包商調動吊機等工具前來搜救，目前現場大概有150來自多個部門的人員在拯救。

“如果天氣允許的話，拯救工作會一直持續到晚上，至於幾時停止則由消拯局決定，或是明天繼續搜救。”

他說，米桶山路計劃幾天前因高架天橋橫樑倒塌而全面停工，當局已發出停工令，今天發生土崩事件，承包商的工人也沒有在現場施工。

“這項工程充滿挑戰性，我和幾名檳州行政議員巡視時還可看到水從山上流下來，我指示拯救人員也必須照顧工作人員的安全。”

交職安局宣佈何時復工

詢及土崩的調查報告何時出爐及幾時能復工時，曹觀友說，這交由職業安全與衛生局來宣佈，並坦言這次事故，下雨是其中一個造成土崩的原因。

針對檳城論壇成員指州政府沒有對之前土崩事故吸取教訓一事，曹觀友只回應計劃還是會進行，不過會在安全及謹慎的情況下展開。

檳島市長拿督尤端祥受訪時說，高架天橋橫樑塌落事故距離這次土崩事故還有一段距離，不過是同一個計劃及同一個承包商施工。

檳城論壇促停止山坡發展

檳城論壇成員林馬惠、環境學者甘鑽萍博士及大馬自然之友義務秘書米娜也到土崩現場了解情況，3人異口同聲促請檳州政府停止所有的山坡發展計劃。

甘鑽萍認為，這不是一個普通的工地意外，近年來發生多宗山坡工地意外事故，更有不少性命就此被犧牲。

她說，去年11月暴風雨，壟尾一帶山坡的泥水流向道路，當時就已經給州政府一個警告。

“州政府一直說會監督，但不明白為何仍有人因為工地意外而犧牲。”

林馬惠說，這次的工地意外顯示檳州政府的工地監督能力非常弱，相信這給州政府一個警鐘。

檳市廳將詳細調查

針對米桶山路工地發生土崩事件，檳島市政廳發表文告對此意外深表遺憾。

市政廳在文告中說，當局將詳細調查及採取進一步行動，並會不斷更新最新的資訊。