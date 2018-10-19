納吉：免影響經濟 希盟別再玩弄1兆國債

（北根19日訊）前首相拿督斯里納吉說，若依照國際對於國債的定義 ，我國實際國債是6880億令吉，他吁請希盟政府勿再玩弄逾1兆令吉國債的課題，以免投資者及國際市場對大馬經濟產生負面印象，影響我國經濟。

“希盟政府宣稱的1兆令吉國債定義並不符合國際標准，因為希盟把政府擔保的債務及部分租賃付款擔保都計算進入國家負債內。”

“如果依國際對於國債的定義 ，我國的實際國債為是6880億令吉，這個數字在第11大馬計划中期檢討報告內都獲得確認了。這也證明，連希盟政府本身的官方文件也確認了前朝國陣政府的報告。”

他今午以彭亨北根國會議員身分，回到北根選區在北根港口清真寺進行星期五祈禱並享用午餐後，在記者會受詢時如此表示。

他強調，他從沒承認過1兆令吉就是國債，如果希盟重複提起1兆令吉，將導致投資者對我國經濟地位沒有信心，到最後吃虧的還是馬來西亞。

“即使要玩弄政治課題，請別犧牲我國的經濟利益！我會繼續堅持，馬來西亞國債是6880億令吉。”

納吉說，我國實際國債僅占國內生產總值（GDP）50.4%，而且也從3年前占國內生產總值54%縮減至目前的水平。

他抨擊希盟政府一直宣稱前朝國陣政府揮霍無度，這些說法都是不正確的。

“如果（國陣政府）真的揮霍，馬來西亞國債理應持續上升，而不是縮減。這也說明，我們是以非常負責任的態度來治理國家。我們不可能大幅度縮減負債，我們需要貸款來推動國家發展，最重要的是，它（國債）一直都逐年降低。”

另一方面，針對首相敦馬哈迪在國會下議院提呈第11大馬計划中期檢討報告，并限定首相、州務大臣和首席部長的任期為最多兩屆的問題，納吉暫時拒絕評論，並表示他將會在國會內針對此課題進行辯論。

詢及巫統主席拿督斯里阿末扎希被控貪污及洗黑錢，以及可能在巫統標準作業程序下需涷結黨籍，自行“放假”的課題，納吉也拒絕作出回應。