海事庭：用1MDB錢購買 平靜號屬大馬政府

（吉隆坡19日訊）海事法庭宣判，10億令吉超級豪華遊艇“平靜號”是使用一馬發展公司的資金購置，所以此遊艇屬於大馬政府擁有！

由總檢察署委聘來代表一馬公司的律師茜巴聲稱，海事法庭司法專員卡迪嘉在檢視了所有證據後，同意發出“缺庭判決”，並宣判“平靜號”屬於一馬發展公司的兩家子公司，即一馬能量有限公司及一馬全球投資有限公司所有。

這意味著，政府將是“平靜號”的最終合法實益擁有人。

她提到，雖然“平靜號”持有人劉特佐清楚知道“平靜號”已遭扣押及政府向海事法庭所提出的各項申請，但在過去的兩個月半內，卻不曾現身法庭。

劉特佐沒現身法庭

她與其律師團對劉特佐的做法並不感驚訝，因為政府掌握的是“壓倒性”的證據，即使劉特佐本身或委派其代表出庭，也很難否認“平靜號”是屬於一馬公司的兩家子公司及政府。

針對劉特佐沒現身法庭，是否代表他間接承認一馬公司資金被挪用來購買“平靜號”時，茜巴解釋，這就是海事法庭接納他們所提出的“缺庭判決”基礎。

她強調，海事法庭接納“平靜號”是使用一馬公司資金所購買，才會同意他們所提出的“缺庭判決”申請。

她表示，海事法庭是依據嚴謹的司法程序，在檢視了所有證據後，才同意發出“缺庭判決”，並宣判政府是“平靜號”合法持有人。

她補充，政府預計可在年杪脫售“平靜號”，為全馬人民送上最好的“聖誕節禮物”。

月杪招標 售價保密

茜巴提到，遊艇的公開招標過程料會在10月杪開始，過程將是透明的，任何符合條件者都有平等權利，不會有任何特別待遇。“平靜號”的售價將一直保密，因為政府希望可得到市場最高招標價，不過，若買家的出價沒達估價師所設定的價格或更高，郡長將不會同意出售“平靜號”。

她說，所有招標書將被密封並交到海事法庭郡長（sheriff）手中，郡長會在同一個時間打開所有招標書，並由一些特委的獨立人士見證。屆時，就可知道到底是誰購得“平靜號”。

她聲稱，整個招標過程將維持1個月。政府料可在12月初就知道到底是誰成功購買“平靜號”。

詢及政府在扣押“平靜號”後，迄今所承擔的維修費和保養費用時，茜巴表示，律師團並不知道真正的花費，惟即使是總檢察署，恐怕暫時也無法公佈實際的費用。

她解釋，所有的花費將從出售“平靜號”所得中扣除，不管售價多少，所有款項在扣除必要花費後，將存入一馬能量有限公司及一馬全球投資有限公司。（TKM）

接數潛在買家來電

“平靜號”即將在10月杪正式公開招標，但一馬公司的另一代表律師王志權透露，截至目前為止，他們已接獲數個來自國內外潛在買家的來電。

他聲稱，一些人已致電說他們非常有興趣，要求提供（公開招標）日期及其他資料。

他表示，“平靜號”的售價保持機密是一項符合國際標準程序，他們並沒遵循特別的制度或做法。

一馬公司是連同其子公司一馬能量有限公司、一馬全球投資有限公司和大馬政府，在“平靜號”返國的前一天，即8月6日入稟海事法庭申請加速出售“平靜號”，並在訴狀中將來自開曼群島的“平靜號”持有人（無列出任何名字）列為唯一答辯人。

一馬公司和政府等4造在申請書中，要求“平靜號”持有人須在接獲申請書副本的14天內，親自或委派律師出庭抗辯，否則，法庭可在持有人缺庭下，批準出售這艘遊艇。

在沒任何人或公司代表“平靜號”持有人入稟出庭通知書情況下，海事法庭在8月24日同意發出準令給政府和一馬公司出售“平靜號”。

此外，法庭在本月5日也同意發出準令，以委任一個主要仲介處理出售“平靜號”的事宜，在獲有關準令後，政府料可在11月中或12月初成功脫售“平靜號”。