檳米桶山路工程 土崩3死12失蹤











（檳城19日訊）日前才因為橫樑倒塌而被職業安全與衛生局勒令停工的米桶山路工程今日再傳意外，施工地點發生土崩導致4個貨櫃被土埋。根據消拯局初步報告，土崩導致15人遭埋，至截稿時已証實有3人喪命。

根據消拯局今日中午1時56分發出的初步報告，當該局指揮官抵達事故現場時，發現從壟尾朝湖內方向的道路工程施工處發生土崩。

據當局估計，土崩面積約為500呎X200呎，4個貨櫃箱遭埋。根據初步資料，有15人遭埋，大部分為外勞。

至截稿時，當局已展開拯救行動。有3具屍體被尋獲，另外被埋的12人迄今仍生死未卜，恐怕是兇多吉少。

壟尾消拯局及峇央峇魯消拯局已派員前往事故現場施救。

正在興建中、銜接米桶山路及敦沙頓路的600米長高架天橋曾於11日晚發生混凝土橫樑倒塌事故，職業安全與衛生局（DOSH）過後向承包商發出停工令。

該事件是於本月11日晚上8時30分發生，根據當時的初步調查，當吊機吊起鋼板時，因鋼板擊中該橫樑造成橫樑倒塌，事件無人受傷。

疑泥土流失

檳城從昨晚下了一場連綿大雨至今日清晨，一般相信是因為地下泥土流失，以致發生土崩埋員工宿舍的意外。

在去年10月21日，檳城丹絨武雅一建築工地在早上約8時發生土崩意外，山泥傾瀉活埋來不及逃生的11人，包括外籍建築工友和一名27歲剛調往該工地任職2星期的華裔工程師。

這起同樣是土崩的建築工程是在拉曼學院附近（Lengkok Lembah Permai），是屬於可負擔房屋發展項目，在之前施工期間也引起時任丹絨武雅區州議員鄭雨週的極力反對，抗議這項高50層樓的山坡發展計劃密度太高，並一度揚言將裸跑絕食抗議。