檳米桶山路工程 土崩2死1傷10失蹤



















（檳城19日訊）日前才因橫樑塌落而被勒令停工的米桶山路工程再傳意外，施工地點今日下午發生土崩，6個充當員工宿舍的貨櫃被土埋，共有13人在土崩後失蹤，至今已經挖出2具屍體以及1名傷者，另10人生死未卜。

土崩地點是在從壟尾朝湖內方向的道路工程施工處。據當局估計，土崩面積約500呎乘200呎，共6個貨櫃宿舍遭土埋。

檳州消拯局主任沙頓說，根據當局掌握的失蹤者資料，初步鑒定，共有13名員工在土崩後失蹤。

他說，消拯員分別於下午3時許挖出2名死者阿杜（孟加拉籍，男，35歲）、山蘇（印尼籍，男，19歲），及1名腳部受傷的孟加拉籍傷者（19歲）。

目前還有10名員工失蹤，其中3名失蹤者分別為2名印尼籍和1名緬甸籍，他們的妻子與友人已經通知當局，確定他們被埋在黃土下。

山腳黃泥堆積5公尺

目前仍然無法確定另外7名失蹤者是否被土埋，消拯單位將出動消拯犬，以確定他們是否埋在土下。

他說，事發時，由於山坡泥土崩塌，導致6個貨櫃從50公尺高的山坡隨著黃泥滑落，導致山坡底堆積5公尺厚的黃泥。由於現場環境嚴峻，無法確定失蹤者的位置，讓消拯單位面對極高挑戰。

搜尋行動由警方、民防部隊、工程局及衛生局，共145人參與。由於近期連日大雨，拯救單位也需諮詢氣象局，決定是否漏夜拯救。

未確定失蹤者位置

土崩後，工地的出入口已被封鎖，僅准許檳島市政廳工程人員、警方與消拯員出入。

銜接米桶山路及敦沙頓路的600米長米桶山路高架天橋曾於11日晚上8時30分發生混凝土橫樑塌落事故，職業安全與衛生局（DOSH）過後向承包商發出停工令。

初步調查顯示，當吊機吊起鋼板時，因鋼板擊中該橫樑造成橫樑塌落，所幸無人受傷。

檳城從昨晚開始下了一場連綿大雨至今日清晨，一般相信是因為地下泥土流失，以致發生土崩意外。

彭文寶留守災場監督

檳州首席部長曹觀友、檳島市長拿督尤端祥、檳州行政議員再里爾、壟尾區州議員楊順興都到場了解情況。

檳州行政議員彭文寶留守災場監督拯救工作，並與檳州消拯局主任沙頓每2小時更新搜救進展。

他強調，現場會供應食物和飲料予拯救隊和媒體。

死者工作2個月

其中一名死者山蘇的遺體於下午6時15分送抵檳城醫院太平間。

死者的父親艾斯馬（62歲）說，兒子2個月前才到該工地工作。

“接到兒子同事的電話後，立即與妻子趕到現場瞭解情況，不料卻看到兒子冷冰的遺體。”

艾斯馬在雙溪里蒙一個工地工作。他說，他們全家人來自印尼蘇拉威西，他本身擁有大馬身份證。

雨後沒開工遇禍

其中一名失蹤者的家屬慕尤丁說，因大雨從昨晚下到今日上午，建築工人都在宿舍內休息，走避不急而遭活埋。

他的伯伯至今下落不明，連手機也聯繫不上。

丹絨武雅工地土崩一週年

今日這起土崩事故距離去年丹絨武雅建築土地土崩活埋11人悲劇，剛好接近滿一週年。

去年10月21日，丹絨武雅一建築工地曾發生土崩意外，山泥傾瀉活埋來不及逃生的11人，包括外籍建築工友和一名27歲剛調往該工地任職2星期的華裔工程師。

休假指揮官投入搜救

“我們隨時候命，就算休假，發生任何天災意外，都會馬上返回崗位。”

駐守雪州消拯總部的“大馬特別策略救援行動小組”（Storm）指揮官阿里瑪列今日剛抵達檳城，原本要與在檳城工作的妻子會合準備度假，結果碰到檳城發生土崩意外，馬上趕來現場換上制服投入搜救。

【新聞背景】

米桶山平行公路紓緩壟尾交通

壟尾米桶山平行公路計划是於2016年1月動工，一旦工程完成，預計每天將有6萬名道路使用者受惠，壟尾路的交通可獲紓緩30%。

米桶山平行公路全長約5公里，其中2.8公里路段由檳島市政廳負責，Geo Valley負責0.8公里路段，國云置地（PLB Land）則負責1.4公里路段。

這項道路工程預計耗資5億4500万令吉，其中2億7560万令吉（包含1560万令吉消費稅）由檳島市政廳承擔，余額則由Geo Valley与國云置地負責。

實際上，在本月11日，這個公路計劃曾發生工地意外，由於被吊起的鋼板不能橫跨現有的道路，但在跨過興建中的高架公路時，鋼板被狂風吹晃，撞擊公路上的其中一支橫梁。

由於該高架路段的14支橫梁暫時以焊接方式連接一起，當其中一支橫梁被鋼板撞歪時，其他橫梁也隨著失衡而墜毀。

這起工地意外發生後，檳市廳已下令工程全面暫停以讓路調查；此意外未造成人命傷亡，但原定明年可竣工的工程須延至2020年首季才能完工了。