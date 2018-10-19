（檳城19日訊）國家文化遺產局宣布255項物質和非物質文化遺產列入國家文化遺產，檳城有6建築物獲選，包括已有百年歷史的大英義學、檳城高等法庭、椰腳街甲必丹吉靈清真寺、康華麗堡、龍山堂邱公司和打石街清真寺。

檳州旅遊發展委員會主席楊順興行政議員昨午飛往吉隆坡接領國家文化遺產榮譽證書。他在臉書上載一張照片及撰文說，“我以檳州旅遊發展，文化藝術與古跡行政議員身份，代表檳城州從中央旅遊文化與藝術部長手中接領國家文化遺產榮譽證書。”

“檳城在宣佈的國家遺產名單中，共有6項古跡建築屋被列入國家遺產，是今年獲得最多國家遺產認證的州屬。”

6個列國家遺產建築物歷史：

◆打石街清真寺

根據國家檔案局的資料，打石街清真寺是檳州歷史最悠久的清真寺之一，其歷史始於1792年，亞齊王子在打石街開拓一片6萬6000平方尺的伊斯蘭社區。該清真寺宣禮塔受華族建築風格影響，建築風格猶如一座塔。此清真寺免費開放，在清真寺範圍內還有數間建立於19世紀的老房子，這些房子至今還有住戶。

◆椰腳街甲必丹吉靈清真寺

位於椰腳街的甲必丹吉靈清真寺是這條“和諧街”的4大標誌之一，椰腳街因有4大宗教的膜拜場所：廣福宮觀音亭、聖喬治教堂和斯里瑪哈瑪麗安曼興都廟而聞名，反應各族和各宗教可和諧共處，也因此得名“和諧街”的美稱。這清真寺建立於1801年，是檳州歷史最悠久的清真寺，清真寺規模頗大，並開放給訪客免費參觀。

◆康華麗堡(GMPGQE181019A04)

擁有超過230年歷史的檳島一級古蹟康華麗堡（Fort Cornwallis）座落在舊關仔角，那是1786年英國萊特上校（Francis Light）登陸檳島的地方。康華麗堡早前被發現大炮和砲彈，反映其曾扮演軍事作用，作為保衛檳島的堡壘角色。

◆龍山堂邱公司(GMPGQE181019A02)

新江族人在18世紀來到檳城後，為要聯繫同鄉而在1835年興建了龍山堂邱公司，演變至今已經成為遊客訪檳的必到之處，因不僅龍山堂邱公司歷史悠久，而且建築風格結合了閩南和本地特色，成就了獨樹一幟的建築物。

位於大銃街的龍山堂邱公司每日開放，開放時間是上午9時至下午5時，門票一律10令吉。

◆檳城高等法庭(GMPGQE181019A03)

於1809年落成的檳城高等法庭是我國司法機構的誕生之地，也是我國歷史最悠久的法庭。這位於華蓋街的築物具有帕拉第奧式建築風格，但在經歷了兩個世紀的風雨後，已經有多處地板不平或裂痕，需進行修復。

◆大英義學

創立於1816年的大英義中學在過去兩個世紀栽培了不少名人，最為國人知曉的校友莫過於國父東姑阿都拉曼。

這座矗立在州清真寺路的大英義中學時由羅拔哈欽斯所創辦，也是東南亞歷史最悠久的英校。（TTK）

GMPGQE181019A01:

楊順興以檳州旅遊發展，文化藝術與古跡行政議員身份，代表檳城州從中央旅遊文化與藝術部長手中接領國家文化遺產榮譽證書。