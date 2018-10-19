東盟中國投資促進會：陸客減半 促政府提升馬中友好關係

（吉隆坡19日訊）東盟中國投資促進會會長拿督斯里陳榮立說，自今年8月後，來馬的中國遊客下降一半，並轉往新加坡及泰國，以致大馬旅遊陷入蕭條期，他促請政府提升馬中友好關係，致力振興旅遊業，以迎接“2020大馬旅遊年”。

他發表文告指出，大馬曾入選全球10大旅遊勝地，而中國是大馬最大遊客來源國之一，然而自今年8月後，中國遊客下降一半，並轉往新加坡及泰國，而整體外國遊客則減少40%。

他透露，許多來馬工作的中國員工，也在本地旅遊消費，不過政府擱置大型工程後，中國員工紛紛回國，而第二家園計劃被凍結後，房地產投資者對大馬止步，加上許多政策未明朗，以致旅遊業也深受牽連。

他強調，旅遊業是大馬重要經濟支柱，以及外匯收入來源，並能帶動就業機會，如今旅遊市場吹冷風，不但影響國家收入與形象，連帶也影響酒店、餐飲、零售及其它行業，尤其是東馬沙巴旅遊業。

“全球出境遊客的消費額，逾1/5來自中國遊客，各國都設法吸引中國遊客，因此政府應配合旅遊業者，向中國遊客招手，勿再發表不利馬中友好關係言論，以免影響大馬旅遊業！”

此外，他表示，新任政府執政後，舉國上下對其寄予厚望，然而如今在社交媒體上，開始流傳不滿政府措施的言論，政府應謹慎待之，聆聽民意，尤其是旅遊及建築業。

“政府應時刻自我警惕，國陣在大選敗陣的因素，希盟在大選勝出的原因，並吸取前朝政府執政弊端的經驗，以免重蹈覆轍，令人民的希望變為失望及絕望！”