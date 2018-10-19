疑毒癮發作討錢不遂 台男弒母斬頭丟下樓









（台北19日訊）台灣桃園昨晚驚傳弒母命案！一名33歲男子與67歲母親爭吵後，持刀斬下母親頭顱並從12樓住家丟到樓下，樓下居民驚見後報警。警方趕抵兇案現場後制伏嫌兇梁崇銘，並起獲兩把染血且有缺口的菜刀，以及一把西瓜刀；由於嫌兇的尿檢對毒品呈陽性反應，警方不排除他是長期吸食安非他命導致情緒失控，在討錢不果之下對母親狠下毒手。

據台媒報導，警方昨晚7時17分接獲民眾報案，立即派員趕到位於中壢區的案發公寓，但梁男拒絕開門。消防隊破門入屋後，眼見梁男持菜刀反抗，因此使用辣椒噴霧將他制伏，奪刀過程中有3名警員被斬傷。

奪刀過程中3警受傷

警方過後在屋內發現一具頸部以下的屍骸，過後證實是嫌兇的卓姓母親；梁男被捕時，還大聲咆哮說要“砍死她”。警方初步研判，案發時梁男毒癮發作，痛苦難耐卻討不到錢，因此持菜刀砍向母親頸部。

警方表示，根據屋內毀損情況判斷，梁男是先以一把菜刀在睡房內斬斷母親頸動脈，母親一度在屋內四處逃竄，但梁男再連斬母親頸部十多刀。他見菜刀斬出缺口，接著再以另一把菜刀將母親頭顱整個剁下，並拎著頭顱從睡房穿過廚房到露台，擲下後院中庭，以致頭顱嚴重爆裂，令人怵目驚心。

連斬母親頸部十多刀

此外，梁男還將屋內家具物品從12樓丟下樓，全部四散在社區中庭。由於他被捕後情緒極度不穩，並且腿部受輕傷，警方先行將他送院，以等待他情況穩定再帶往警局訊問。同時，警方也翻查閉路電視畫面，以調查他行兇前的動向。

警方透露，死者育有2男3女，嫌兇排行老么，初步調查發現他說話舉止不正常，但在附近醫院均沒就診紀錄。梁男原本與母親和長兄同住在事發公寓，但其長兄早前因精神問題長住療養院。

目前，警方正搜尋其兄下落，以了解母子3人的背景與平日相處情形

民眾包圍警局圖毆逆子

桃園中壢發生駭人聽聞的弒母案，不僅令整個社區的上千戶居民驚恐不已，不少民眾得悉事件後，更紛紛駕車包圍警局，憤怒揚言要痛毆梁男洩憤，但被警員驅離。

鄰居聲稱，這對母子經常爭吵，而案發前兩人已爭吵半小時，聲音之大整個社區都聽到，而梁男在把家具丟下樓時，還大喊“我愛XXX（人名）、萬歲萬萬歲”，鄰居起初不以為意，詎料他竟狠下毒手殺害母親。

據悉，梁男有盜竊罪前科，曾是詐騙集團成員，2004年曾因欺詐入獄1年10個月，2009年又因加入橫跨台灣與中國的詐騙集團而被捕，隨後被判囚2年，直至2012年才獲假釋出獄，但他長期失業和酗酒，平日遊手好閒。另有消息指，嫌兇平時常埋怨母親只對哥哥好，對他卻漠不關心，讓他一個人自生自滅。