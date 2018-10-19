扎希控45罪 納吉現身法庭打氣











（布城19日訊）昨日下午被逮捕的巫統主席兼前副首相拿督斯里阿末扎希，今日共面對45項控狀，數百名巫統黨員及前來聲援扎希支持者，自早上8時30分就開始佔據法庭主要入口處通道進行集會。

前首相拿督斯里納吉也在今早9時20分，抵達法庭，為阿末紮希打氣。

納吉短暫逗留約30分鐘後離開發法庭，臨行前向媒體表示，他聲稱是前來向好友給予精神上的支持。

阿末扎希於早上8時50分左右，在大批保安及反貪會官員隨同下抵達吉隆坡大使路法庭。

面對多達45項控狀的阿末扎希，將是自從509全國大選以來，第二位被提控上庭的巫統最高領導人。

早上8時30分，巫統最高理事拿督洛曼向支持者喊話表示，阿末扎希已在法庭內，引起支持者紛紛不滿開始企圖步行入法庭範圍，但受到警員關鐵門阻擋在外。大夥們唯有坐在法庭外圍出入口地上。

洛曼希望警方允許支持者進入法庭範圍內，但在警方允許50人進入法庭範圍時，巫統格底里國會議員丹斯里安努亞慕沙不贊成警方的提議允許50名支持者步入法庭範圍內，最終大夥們原地不動的坐在地上。

洛曼開始使用揚聲器發表演說，不滿希盟政府在SRC國際私人有限公司董事經理聶發依沙（Nik Faisal Ariff Kamil）沒被找到，但拿督斯里納吉卻不斷的被反貪會及警方提控。

他甚至不滿為何拉菲茲公開一馬發展公司調查，抵觸1972年官方機密法令，但沒受對付，甚至財政部長林冠英所涉及的廉價購屋涉嫌貪汙案，最終被高庭無罪釋放。

另外，洛曼認為首相敦馬哈迪在委任總檢察長湯米湯姆斯事項上的做法不符合憲法。

截至早上9時45分，巫統領袖仍在輪流演說、集會及集體唱歌為阿末扎希打氣。

200萬保釋金分期付

巫統主席拿督斯里阿末扎希今早在吉隆坡大使路法庭被提控。

通譯員向阿末扎希念出45項控狀，包括10項失信、8項收賄控狀，以及27項洗黑錢控狀，抵觸2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLATFA）第4（1）條文。

阿末扎希對全部控狀否認有罪。

主控官拿督斯里哥巴斯里南副檢察司，建議讓阿末扎希以200萬令吉保外候審。阿末扎希的律師鄭寶德表示不反對，要求以分期付款的方式繳付。

鄭寶德向法庭要求讓阿末扎希於今日繳付100萬令吉，另外100萬令吉則在11月2日前繳清。

地庭法官阿祖拉最終允許阿末扎希以200萬令吉保外，必須在今日繳付100萬令吉，余款則須在一周內即10月26日前繳清。

她也諭令阿末扎希護照交由法庭保管，直至案件審結。

案件將在12月14日過堂。