憂鬱症母親情緒失控 4兒女遭割喉1死

（古打毛律18日訊）一名罹患憂鬱症的婦女疑因情緒失控而向4名年幼孩子揮刀割喉後，又試圖舉刀自刎，所幸遭及時趕到現場的巡警攔下，但婦女僅8個月大的幼子卻因傷勢嚴重而當場死亡，另3名孩子則因性命垂危而被送院急救。

案發後，自刎未遂的婦女被島上安全部隊哨站巡警逮捕。

據悉，現年30歲的女嫌犯是巴瑤烏比安人，她所致傷的另3名孩子的年齡分別介於5歲、7歲及8歲，而女嫌犯的45歲丈夫是帝汶人，且是該渡假村的員工。

根據案情，美人魚島哨站站長與5名隊員是於下午1時40分，在另一間渡假村附近執行踏島巡邏時，一名光著上身，且身上血跡斑斑的男子上前向他們求助，並指他的孩子在員工宿舍被妻子傷害。

巡警在該名男子的指路下趕到現場時發現，一名男嬰已被割喉致死，其餘孩子則浴血重傷，而行凶的妻子當時試圖自刎，所幸及時被巡警攔下。

哨站站長立即向古打毛律警區上司報告發生命案，並借用渡假村載客船火速把死傷者，包括嫌犯和丈夫送到碼頭，後於下午3時30分送抵縣醫院進行檢查和搶救。

縣區警方和法醫鑑證組則於下午4時入島，在案發現場進行搜證工作。

沙巴警察總監拿督奧瑪曼馬證實這起命案。警方根據初步調查，懷疑女嫌犯是在情緒失控下對孩子下毒手。