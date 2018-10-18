11月15日起 超市連鎖店須統一商品價

（八打靈再也18日訊）從11月15日起，國內所有大型超市及連鎖商店必須根據9月1日開始落實的銷售與服務稅（SST）制度，統一所有商品價格。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭說，大型超市及連鎖商店之前因價格統一系統的問題，因此獲得額外2個月寬限期。

他於今日在“反暴利行動5.0”記者會說，這些遍布全國各地的超市及連鎖店的商品價格是全國統一，卻因有的分店可能已賣完舊有存貨，有的則還有存貨，以致出現還未賣完舊存貨的商店能否落實新價格的問題。

“他們的貨品價格是總部所制訂，且全國統一，他們當時就致函要求寬限。”

“根據調查，這些商店的舊存貨目前還剩一些，必須於11月15日統一價格之前出售。

莫哈末羅斯蘭透露，在全國展開的“反暴利行動5.0”，貿消部共發出4張搜查令給4家沒有依據銷售與服務稅制度的商家，目前正等待總檢察署發出是提控或罰款的指示。

“至於第二階段的行動截至今日，貿消部與關稅局及競爭委員會共調查了2萬零259家商店及49萬零328樣商品。”

“我們在《2011年價格控制與反暴利法令》21（2）條文下發出166個通告，以確保商家遵守法律，並在53A條文下發出1826個通告，以確保商家保存相關商業紀錄。”

他說，消費人可以通過多個管道向貿消部作出投訴，包括發送簡訊至15888、使用手機應用程式“EzAdu KPDNKK”，或者WhatsApp至019-279 4317。