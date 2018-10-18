電騙手法雷同 這回米都主婦 別再上當了





（亞羅士打18日訊）繼威南一名家庭主婦遭詐騙電話騙走11萬令吉後，亞羅士打又有另一名受害者。這名40歲的家庭主婦上週接獲自稱是法庭官員和警員的人士來電指她涉及洗黑錢案後，將兩個銀行定期戶頭和5名子女的銀行儲蓄戶頭的款項提出，還典當金飾和到處借款，多次匯錢給詐騙集團，被騙走逾11萬令吉。

陳姓事主來自米都甘榜不再也，她被騙的過程與來自威南五公司的林巧妹（41歲）大同小異，她們都是接獲一名自稱來自登嘉樓警局警員的來電，林巧妹昨天已召開記者會講述受騙過程。

被指涉及洗黑錢

陳女士今日召開記者會說，她是於本月7日下午1時25分在住家接獲一通電話，對方自稱是法庭官員，先問她是否曾在登嘉樓一家銀行貸款5萬令吉。陳女士否認此事後，對方便指她的身分證被盜用來從事犯罪活動，現在她被提控，必須在兩個小時內上庭。不過，對方建議她現在去報案，然後將報案書傳真給法庭，這樣她就不必上庭。

這名“法庭官員”過後向陳女士提供一組電話號碼，要她現在聯絡這名在登嘉樓的警員。

她打給這名自稱是“王曹長”（sarjan wong）的男子，該男子向她錄取口供，包括詢問其銀行戶頭、金飾等財務狀況。之後，該男子指她涉嫌與米都一間銀行的華裔經理勾結，涉及販毒和洗黑錢活動，所以她的銀行戶頭會被國家銀行凍結，以及會被警方逮捕。

為了確保她沒涉及犯罪案，該男子要她當警方的臥底而揪出幕後黑手，並透露米都很多銀行高層與犯罪集團勾結。對方威脅她不能向其他人透露此事，否則會被警方逮捕。

該男子也要她將銀行內存款匯入某個銀行戶頭，以調查該存款是否合法，並稱若證實她沒涉及罪案，所有款項都會退還給她。

該男子也指示她每兩小時必須通過手機通訊程式WhatsApp向他報告行蹤。

陳女士在本月8日至12日期間，依指示6次將11萬1670令吉匯到5個陌生人的銀行戶頭。

12日當天，對方要她再匯入3萬令吉時，她因已經沒錢而到處向親友借錢，當她向一名王姓好友借錢時，對方覺得不對勁而拒絕借錢，並約她出來談。

過後，陳女士冷靜分析，也通過當警員的親戚調查本身是否涉及刑事案，結果發現自己上當了，其丈夫在17日早上陪同她去警局報案。

向友借錢 分析案情才知被騙

陳女士於8日和9日提出與丈夫聯名的銀行定期戶頭存款，總額為8萬1200令吉，10日再從5名孩子的儲蓄戶頭提出5000令吉，提出款項後就立刻開車到另一家銀行匯款給對方提供的銀行戶頭。11日下午，該男子致電給她，指警方已證實該款項是“清白”，不過，犯罪集團不能用現金進行交易，所以指示把所有金飾拿去當鋪典當，然後匯錢入銀行以進行調查。

“對方還教我先拿金飾去當鋪問價錢以及如何討價還價，我最後以1萬9000令吉賣出，對方也教我叫當鋪付現金。”

她說，把錢匯進對方提供的戶頭後，對方又致電來說要更多錢，她只好到處借錢，借到錢就立刻匯給對方，直到12日早上為止，共匯入7000令吉。

12日當天，對方致電給她，說在調查所有現金和金飾來源後證實她沒涉及罪案，她必須要繳出3萬令吉保釋金。她又到處籌款，最後向好友借錢，好友向她分析此案，她才知道受騙了。陳女士8日中午前往銀行匯錢時，其車子因違停而接獲罰單，對方還答應幫她解決罰單，結果該罰款仍未解決。

平日沒讀報章的華裔婦女，成詐騙集團目標，三天就發生了三宗

10月16日

一名在投資公司工作的華裔婦女因平日沒讀閱新聞，不知詐騙集團的行騙手法，在短短6天內遭詐騙集團騙走120萬令吉。

在隆市一家投資公司上班的50余歲華裔婦女，於本月5日接到來歷不明的電話，對方自稱來自登嘉樓的法庭職員，及指有人冒用事主名字借私人貸款。

儘管事主否認曾借私人貸款，於是對方將電話轉接給登嘉樓警察總部的查案官，該名自稱蘇哈娜的警官指女事主涉及148萬令吉的洗黑錢活動。女事主在對方的指示下請假在家接受稽查師審問有關“洗黑錢”案的細節，並在6天內將120萬令吉存款分別轉入4個不同的銀行戶頭。

10月17日

檳州威南一名家庭也是沒閱報的主婦接獲來電，對方自稱是登嘉樓警局人員，指她個人資料被人盜用在銀行開戶頭洗黑錢，所以要檢查她的銀行存款。

婦女不疑有詐，依指示分2次將11萬令吉8620匯到2個銀行戶頭，事隔近一個月後丈夫問起，她才驚覺自己受騙。無獨有偶，警方在吉隆坡也接獲另一宗投報，受害者同樣匯款給上述2個銀行戶頭。

10月18日

亞羅士打一名40歲的家庭主婦上週接獲一名自稱是警員的男子來電指她涉及洗黑錢案後，將兩個銀行定期戶頭和5名子女的銀行儲蓄戶頭的款項提出，還典當金飾和到處借款，多次匯錢給詐騙集團，被騙走逾11萬令吉。

陳姓事主來自米都甘榜不再也，她被騙的過程與來自威南五公司的林巧妹（41歲）大同小異。