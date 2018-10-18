第六次被反貪會傳召 扎希被捕







（布城18日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希被捕！

反貪會今日下午證實，阿末扎希是於今日下午3點15分在反貪會被捕。

阿末扎希今日穿著色彩繽紛的峇迪服，在代表律師陪同下，於下午3時準時抵達反貪會總部助查，這也是他第六次被反貪會傳召。

當他乘坐白色休旅車抵達反貪會正門時，心情大好，臉帶笑容向現場媒體舉手示好，過後便在保鏢和律師陪同下步入反貪會。

陪同他前往反貪會的還有其妻子拿汀斯里哈密達、女兒拿督努魯希達雅及丈夫，以及巫統最高理事拿督洛曼。他們乘坐另一輛轎車在偏門下車，過後再與阿末扎希會合。

逾40媒體駐守前後門

阿末扎希在前來反貪會以前，約下午2時43分在家與親友進行宗教祈禱。

媒體吸取了日前駐守前首相拿督斯里納吉撲空的教訓，有超過40名國內外媒體各別駐守在反貪會總部的前後門，以為讀者帶來及時消息、照片及短片。

阿末扎希妻子哈密達於今午12時左右通過社交媒體，呼籲支持者出席今晚9時在布城反貪會總部和明早8時在吉隆坡大使路的地庭的聲援集會，響應＃Solidarity4PresidenUMNO"運動。

她說，希盟政府使馬來人自我敵視，乃至種族與宗教毀滅，而阿末扎希願意維護馬來人的種族與宗教，希望大家給予他支持。

洛曼亦再次通過社交媒體發文呼籲所有人民，尤其是巫統領袖和黨員出席今晚9時的集會，以展示團結力量聲援阿末扎希。

妻吁支持者赴聲援會

他也促請所有人和黨員捍衛如今成為行動黨和馬哈迪對付目標的黨主席，不要讓他獨自一人面對敦馬政府的打擊報復，只需要犧牲一天捍衛黨的尊嚴。

他表示，自己會身穿反貪會橙色扣留服出席這2場和平集會，並呼籲巫統黨員不用害怕，可以穿任何衣服踴躍出席，因為出席集會以和平方式聲援並不是罪行。

2名反貪會官員於17日下午1時45分抵達巫統大廈38樓，將自首通知信傳遞給阿末扎希，並告知他將在明早8時在吉隆坡地庭被提控，不過沒有透露是什麼罪名。

巫統副主席拿督斯裏馬哈基爾卡立說，若阿末扎希被定罪甚至坐牢，巫統將召開最高理事會議決定其主席職。

他們傳召阿末扎希主要調查健康思維基金會（Yayasan Akal Budi）80萬令吉的信用卡卡債和26億獻金案。