中國未列貨幣操縱國 美抨匯率缺乏透明度

（華盛頓、北京18日訊）正值中美關係緊張，美國財政部昨天向國會提交半年一度的匯率報告，一如預期，未將中國列為貨幣操縱國，但仍續留觀察名單，避免了貿易戰進一步升級。

財長姆欽說，關注中國匯率政策缺乏透明度及人民幣最近跌勢。財政部將繼續監督和審查人民幣表現，包括與中國人民銀行繼續對話。

近半年來，人民幣兌美元匯率半年來已貶值約9%，是今年表現最差的亞洲貨幣之一，令人猜測中國因貿易戰而故意弱化人民幣。美國總統特朗普多次批評中國操縱匯率來取得貿易優勢，並抵銷美方對中國商品加征關稅的影響。

續留觀察名單

財政部在報告中認為，人民銀行今年只是有限度干預人民幣匯率。與中國被列入觀察名單的國家，還包括德國、印度、日本、韓國和瑞士。

有分析指，基於總統特朗普與中國國家主席習近平很可能在短期內會面，因此姆欽不願在此時把中國列為貨幣操縱國。

如果中美兩國元首會面結果不理想，財政部很可能在明年4月檢討人民幣操作時，將可能有新看法。

冀貿易爭議速解決

另外，美國商務部長羅斯指美中貿易談判正處於中斷狀態，總統特朗普同日受訪時也說，中國仍未準備好展開貿易談判。

參議院共和黨領袖麥康奈爾希望特朗普政府盡快解決與中國的貿易爭議，因為美國對其他國家的關稅措施正影響美國熾熱的經濟。

打擊中國貨祭新招 美退出萬國郵政聯盟

特朗普再出招打擊中國貨進口，白宮宣布，即日起啟動退出萬國郵政聯盟（UPU）的程序。華府指稱，萬國郵政聯盟為中國和其他國家帶來好處，卻對美國郵政不公平。

特朗普指責現時由北京經海路寄到紐約的郵費，比從三藩市寄往美國東岸更便宜。白宮官員說，萬國郵政聯盟制定的郵費，不公平地為中國提供競爭優勢，助長中國運送假冒貨品及違禁藥物到海外，美國因此決定退出聯盟。

中國官方《環球時報》指，美國再次退群，原因又是嫉妒中國，而真正受懲罰的將是美國消費者。

嫌郵費不公

萬國郵政聯盟總幹事比沙爾．侯賽因對美國的決定，表示遺憾，並將尋求與美國官員會面。根據萬國郵政聯盟的架構，退出需一年時間，期間郵費可以重新協商。