【英超聯賽】週末紅藍大戰被一致看衰 曼聯難有勝望









（曼徹斯特18日訊）本週六的英超聯賽第9輪比賽迎來一場“紅藍”對決，曼聯對陣切爾西。對於近況不佳的穆帥和紅魔來說，這是一次打翻身仗的好機會。不過，英國媒體卻一致看衰曼聯的勝望。

對於本週末曼聯大戰切爾西的比賽，曼聯被看衰。切爾西本賽季英超至今還未嘗敗績，藍調此役取勝的賠率為8/11，而曼聯取勝的賠率為15/4。

曼聯在前8輪比賽僅獲得4勝1和3負積13分，排在積分榜第8位，比榜首的曼市、切爾西以及利物浦三大宿敵少了7分之多。曼聯開季至今已經輸了3場，相反的前三強都還未輸過。

此外，排在曼聯身前的除了英超五強之外，就連伯恩茅斯和狼隊的排名也比穆里尼奧的紅魔更佳，前者5勝1和2負積16排第6位，狼隊4勝3和1負積15分排第7位。

《GOAL》援引威廉希爾的賠率報道表示，如今穆里尼奧的下課賠率為4/6，高居全英超主帥的榜首。穆帥身後是南安普頓主帥馬克休斯（11/2），卡迪夫主帥瓦諾克（6/1），紐卡主帥貝尼特斯（9/1），而這些人顯然都不如穆里尼奧那樣熱門。

穆帥下課仍然大熱

儘管穆帥一直堅稱自己帥位無憂，媒體也稱曼聯高層仍然支持穆帥，但顯然糟糕的戰績以及球隊更衣室的緊張，都讓穆帥的前景變得非常不樂觀。穆帥並非最近才列為下課大熱門，早在賽季初，穆帥就登頂英超主帥下課榜榜首，一直領跑至今。

與此同時，穆里尼奧16日晚面對英足總對他提出的正式指控，穆帥被控在上一輪的聯賽言行不當。英足總表示，穆帥可在當地時間週五下午6點前（大馬時間週六凌晨）自行辯護，這意味著穆帥就算被處罰，也不影響他參加週六對陣切爾西的比賽。

10月6日，曼聯主場對陣紐卡索的比賽，曼聯一度2球落後，惟卻在下半場上演3球大逆轉，拿到救命的3分。賽後，穆帥離場時對著攝像機說了一些話，還豎起小拇指。英媒體指出，穆帥當時說的是葡語，內容是F字頭的粗話。

《每日郵報》表示，穆帥將成為第一個因用外語發表不當言論遭到英足總處罰的主帥。穆帥可能遭到禁賽1場或被罰款。

55歲的穆里尼奧的教練生涯曾多次遭到處罰。據統計，他已經向英足總繳納29.5萬英鎊（約159萬令吉）的罰款。在曼聯，穆帥曾遭2次禁賽，都是在2016/17賽季。

前鎗手小法最強助攻王

31歲的西班牙中場法布雷加斯正式領取了《吉尼斯世界紀錄》的頒獎，這個獎是表彰他成為在英超聯賽中最快達成100次助攻的球員。

2016年12月31日，在切爾西4比2擊敗史托克的比賽中，法布雷加斯給隊友威廉送上助攻，這讓他成為了英超歷史上最快達到100次助攻的球員，小法所用的場次為293場。比起排第二的曼聯名宿吉斯（367場/100次助攻），小法要快了74場。

談到自己的助攻能力，小法說：“我不是跑得最快的，也不是最強壯的，我不是最靈活的，我跳得也不高。但能在職業生涯中達成這樣的成績，是我最驕傲的成就之一，因為這是我的工作，我必須做得很好。”

這並不是小法第一次進入吉尼斯紀錄冊，2017年7月在一次吉尼斯挑戰活動中，他和前利物浦球星小雷德克納普搭檔，在30秒內連續互相凌空傳球15次，從而成為“雙人30秒凌空最多傳球”這一紀錄的保持者。

談到自己在英超的成就，法佈雷加斯把其成長和進步歸功於當年阿申納的前輩們。“在訓練時，我經常會張大嘴巴，無法相信自己所看到的。博格坎普的球感、亨利的射門、維埃拉的氣場……能有這些隊友，我真的非常幸運。”

西罕挖角藍調鋒線大將

據英國《每日鏡報》報道，英超西罕隊希望能夠在1月份的冬窗期引進切爾西前鋒吉魯。

西罕對吉魯的興趣由來已久，目前吉魯的合同只剩不到一年時間，西罕認為這是挖角的良機。早在吉魯當初要離開阿申納時，西罕就嘗試簽下他，不過被吉魯拒絕。考慮到世界盃等因素，吉魯後來加盟了切爾西。

新賽季至今，吉魯的表現非常優秀。甚至已經壓倒莫拉塔，成為藍調鋒線更仰仗的球員。由於吉魯的合同就要到期，切爾西也在評估吉魯。如果雙方未能就續約達成一致，吉魯在1月份轉會的可能性很大。

《鏡報》還指出，西罕的卡羅爾的合同也將在明年夏天到期，不過西罕有延長兩年的選項，該隊也在評估狀況，最終決定是否激活續約條款。

德布勞內週末復出

據英國《每日鏡報》報道，經歷漫長的傷病康復期，曼市比利時中場大將德布勞內將在本週末復出。

曼市大腦在8月中旬的一次隊內訓練時膝蓋受傷，不久前他恢復了訓練，預計能出戰週六對陣彭利的比賽。

德布勞內可能頂替貝爾納多.席爾瓦的位置，後者本賽季表現出色，很好地填補了“丁丁”缺席時所形成的中場組織空白，但他在國家隊比賽日期間遭遇傷病。

目前在沒有德布勞內的情況下，曼市雖憑借淨勝球優勢領跑英超積分榜，但對比上賽季的優勢卻大大削減。比利時全能中場的回歸，對“藍月軍團”絕對是福音。