拍《霍元甲》險死 李連杰大小便失禁被抬下山

（北京18日訊）靠著一身真本事闖盪江湖的李連杰，成為華人影壇“功夫皇帝”，連好萊塢大片都對他感興趣，90年代中期便拍了《轟天炮4》（Lethal Weapon），之後也接到《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列的第2、3集，正當各方都非常期待，他卻沒有答應，外界也都不明白原因。

日前55歲的李連杰在《魯豫有約》透露15年前推掉《22世紀殺人網絡》的原因。“我在《22世紀殺人網絡》中的戲份只要拍3個月，但劇組要求我待9個月，其中6個月要以電腦技術捕捉我的動態並建立資料庫存檔，且擁有版權，我覺得若答應了，自己畢生所學功夫未來會被輕易用電腦複製貼上，這我不幹。”之後原本屬意李連杰的角色由鄒兆龍，讓他闖進好萊塢，至今都還會收到電影的分紅支票。

12尺摔下震盪內傷

李連杰還加碼說自己經歷過一次2005年差點死在山上的經驗。“我拍《霍元甲》從一個12尺的台上摔下來了，當時沒事，但被到震盪內傷了。摔到草地，骨頭什麼的都沒傷，永遠意外就是所有地方都保護好了，就沒保護這個地方就出事了”。

李連杰他形容當初摔完，到雪山頭一天沒事、第二天沒事。“到了第四天第五天的時候，實在撐不下去了，坐著坐著發現壞了，大小便可以失禁了，他們就拖了一大個氧氣箱出來，幾個人抬出來結果開不到，也沒有通嘴，就抱著那麼一個東西大家看著”。

之後李連杰大感不行了，夜裡趕快下山，走了3個小時。“一路走的時候真的就面對死亡了，其實後面都是被人抬下山的，那時候就在想金錢的價值，我記得特清，我想‘現在你給我100萬買一個枕頭氧氣，我馬上買！’有了這個你就有生命，但是在這金錢是什麼？100萬都買不到。”形容在鬼門關走了一遭。