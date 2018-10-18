與貨運火車碰撞 KTM火車延誤至少40分鐘





（吉隆坡18日訊） 繼捷運或快鐵接二連三發生故障後，霹靂丹絨馬林火車站於今晨6點02分發生火車碰撞事故，導致多趟雙軌電動火車及電動火車的班次嚴重受到影響，丹絨馬林往甲洞方向的火車將延遲至少40分鐘！

馬來西亞鐵道公司（KTM Berhad）在官方臉書貼文指出，鐵道公司的火車與貨運（Kargo）火車於今早6時2分，在第2個月台中發生碰撞意外，肇事的兩列火車並沒有造成任何傷亡。至於列車延誤的主要原因，是因為前往丹絨馬林與新古毛方向的之間，僅有一條鐵路能夠使用。

上述意外是在丹絨馬林（Tanjung Malim）站往新古毛（Kuala Kubu Baru）的其中一個軌道發生。

基於上述意外，從丹絨馬林往甲洞方向的電動火車（2317）將會比原本的車程延誤至少40分鐘。

文告指出，雙軌電動火車（ETS）北區的服務的車程將延遲10至15分鐘。

文告說，在鐵道服務中，在吉隆坡中環車站（KL SENTRAL）的巴生港口（Pelabuhan Klang）及黑風洞（Batu Caves）-普羅士邦（Pulau Sebang）則會如常運作。

馬來亞鐵道公司也為此事帶來的不便，深感抱歉，而當局也正在進行修覆工作。

欲知進展可致電馬來亞鐵道公司03-2267 1200 或瀏覽推特@ktm_berhad。