檳鑼鼓喧天 信徒虔誠恭送 九皇爺聖駕回鑾











（檳城17日訊）神鑾和乩童在眾善信的陪同下，護送九皇爺繞境遊行，為一年一度的九皇爺誕慶典劃下句點。

今天是農曆九月初九信徒虔誠恭送九皇大帝回鑾之夜，也是神靈與神靈交流之夜，檳州各大小斗母宮同步舉行歡送九皇大帝聖駕遊行慶典，其中市區就有香港巷斗母宮、頭條路及二條路斗母宮、車水路斗母宮、日落洞斗母宮等，吸引大批信眾前來參與。

香港巷斗母宮擁有176年供奉九皇大帝的歷史，號稱東南亞最古老的斗母宮，每年九皇大帝回鑾遊行都吸引許多善信和國內外遊客慕名而來。

該宮今年也舉行集體穿針及遊行，其中乩童以及還願信徒穿針共12人，花車遊行隊伍共18支。

儀式後，遊行隊伍於晚上10時半從香港巷出發，護送九皇大帝神鑾，遊行到兩公里之外的姓楊橋。

另外，頭條路斗母宮現場不僅香火鼎盛，還有廿四節令鼓、舞龍、舞獅及燃放鞭炮助興，場面非常熱鬧。

約在晚上10時半，皇船在花車及善信的護送下，在市區巡境約4公里後，在姓王橋海域入海回鑾。

該宮理事長楊慶和說，以往該宮每年都只有一輛花車，但2年前多增設了2輛花車，希望遊行更熱鬧。他預計今年有上千人參與遊行，人潮與去年不相上下。

因各斗母宮九皇大帝下海告別地點皆在海墘一帶，各遊行隊伍間中巧遇，遊行場面更顯熱鬧和擁擠。