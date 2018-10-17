楊美盈：各州自行落實 徵污染費減用塑袋

（吉隆坡17日訊）全國各州政府，包括反對黨州屬已同意參與“2018至2030年零度使用一次性塑料袋方向藍圖”，首階段會向零售商、連鎖商店及連鎖餐館徵收污染費（pollution charge）。

能源科藝環境部長楊美盈表示，收取的污染費只能作來加強減少使用一次性塑料袋的醒覺意識、協助綠色領域及提供環保袋。

她說，污染費徵收率由各州政府作出決定與執行。

“由於各州的醒覺意識不同，因此落實時間與方式將由各州政府自行決定，但聯邦政府會在聯邦直轄區推行最高標準的政策。”

楊美盈於今日為第九屆國際綠色科技與環保產品展覽會主持推介後召開記者會說，藍圖首階段計劃的適應期為3年，即2019年至2012年，各州政府自行決定落實的方式及日期。

她說，日常生活很多包裝離不開使用一次性塑料袋，造成大海布滿固體廢料，所以一定要減少一次性塑料袋的使用。

“我們必須尋找替代品，如果馬來西亞能夠推動綠色工業，就能為人民創造更好的就業機會。”

鼓勵改用可分解袋子

楊美盈說，政府也要鼓勵民眾改用可分解的替代袋子，因為可分解袋子能於6個月至1年內分解，避免對環境造成污染。

她說，這些都列在各州政府的計劃中，只是由她作出宣布，好讓民眾和商家作好准備，商家也可以投資可分解袋子。

“隨著技術的提升，生物原料製作的再循環袋子最終會比石油原料塑料袋便宜，而馬來西亞擁有棕油與及生物質資源去開拓這個領域。”

她表示會與本地金融領域洽談，擴大對綠色領域的融資。

在節能方面，楊美盈說，政府會通過與私人界簽署能源表現合約，開放能源公司投資，從而達至更大節約。

“由於過去缺乏政治意願，因此政府部門推行力度不大，如果政府建築物一年可以節約20%電費，可以讓經濟更快恢復。”

她說，政府明年會更積極落實有關項目，包括節能冷氣機及LED電燈等。