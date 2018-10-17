魏家祥推介競選宣言 當選總會長不倉促開放黨籍

（吉隆坡17日訊）馬華總會長候選人拿督斯里魏家祥說，一旦當選總會長，不會倉促開放黨籍給其他種族。

他於今日推介其競選宣言時說，他在走訪基層時，發現幾乎80%的普通黨員都認為馬華應該維持現狀，更何況連土著團結黨及國家誠信黨也能在大選取得成績時，黨員籍未必就是馬華敗選的關鍵。

他說，馬華未來依然可以在一些普世價值的議題上融入各族心聲，包括在某些鋪排方面，廣邀各族人士以馬華之友方式參與到其中。

“馬華至少要讓友族感覺對馬華不陌生，不僅是為華人奮鬥的政黨。”

他說，馬華可以接受各族聲音，但卻擔心開放讓不同種族加入馬華會顧此失彼。

魏家祥也是馬華原任署理總會長，他競逐總會長職，面對前副總會長顏炳壽和木威區會代表吳德強的攔路。馬華中央黨選將於11月3及4日進行投票。

配合競選總會長，魏家祥推出“新時代馬華，馬華新世代”競選宣言，宣言涵蓋了6個理念與目標，以及27個行動規劃與部署，共同組成了光復馬華的計劃。

他說，他的競選宣言內容涵蓋組織改造、宣傳策略、幹訓部署、政治功能、鬥爭模式與鬥爭路線的目標，是非常務實的規劃，也以黨的勝選作為目標。

出席競選宣言推介禮者的“魏派”大將包括馬華署理總會長候選人拿督馬漢順、副總會長候選人拿督斯裡姚長祿、拿督斯裡鄭聯科、拿督林萬鋒及拿督陳德欽和一眾中委候選人。