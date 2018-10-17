納吉多次被傳召 新罪狀提控／ 反貪會要求自首 扎希料19日被控







（吉隆坡17日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希已被指示於明天下午前往布城反貪污委員會總部自首，並預料會於週五被控。

巫統最高理事洛曼今日聲稱，根據兩名向阿末扎希遞交自首通知信的反貪會官員，阿末扎希會於週五上午被控上吉隆坡地庭，但卻沒有透露是什麼罪名。

他說，當兩名反貪會官員於今日下午1時45分抵達巫統大廈38樓時，他也在場， 但他們交自首通知信給阿末扎希時，不允許其他人在場。

“阿末扎希過後告知我和他的律師。他們也不允許我拍照，包括自首通知信。”

自首通知信沒說明抵觸法令

他說，反貪會所發出的自首通知信，沒有說明阿末扎希抵觸什麼法令，以及將會以什麼罪名提控。

“我們本來不確定阿末扎希會在哪里被控，不懂是在布城或吉隆坡，直到官員告知，才確定會在吉隆坡地庭被控。 ”

根據洛曼早前發出的文告，反貪會要求阿末扎希於明天下午3時報到，並預料會於週五被控。

在反貪會指示阿末扎希自首的消息傳開後，在國會採訪的媒體要向阿末扎希求證時，才發現他已經離開。

阿末扎希於今日上午抵達國會時，還笑容滿面地豎起大拇指讓媒體拍照。

當阿末扎希即將被控的消息於下午3時傳出後，記者通過觀眾席進入下議院議會廳，發現阿末扎希已不在座位上。

據瞭解，阿末扎希從中午便開始就不見蹤影。

根據國會直播畫面，當坐在阿末扎希和納吉隔壁的巫統百樂區國會議員拿督斯里依斯邁沙比利在發言時，阿末扎希和納吉的座位是空著的。

反貪會先後5次傳召阿末扎希錄供，最近一次是上週五（10月12日），相信是助查某基金會款項被指遭挪用案件。

在這之前，阿末扎希曾說，他受傳召針對其家族所成立的一個伊斯蘭慈善基金會資金被指遭挪用案件錄供。

根據報導，任職這個成立於1997年，旨在消除貧窮的伊斯蘭慈善基金主席的阿末扎希，被指於2014年及2015年濫用80萬令吉，以及2016年為妻子濫用5萬5000令吉。

消息人士說，反貪會已掌握涉及舞弊的數項交易證據。

扎希女兒：1998年的黑暗捲土重來

另一方面，阿末扎希的女兒拿督努魯希達雅在其臉書專頁轉貼洛曼的文告，同時寫了“1998年的黑暗捲土重來”的留言。

她也在其instagram公佈父親被指示自首的消息，並發動“為祖父團結”的運動。

她在其留言中說，作為孩子，她促請家人和朋友花時間祈禱與祈禱一切都會獲得化解。

她說，她和其家人將於明晚9時出現在布城的反貪會總部，以及週五上午8點在吉隆坡大使路的地庭，響應＃Solidarity4PresidenUMNO運動。

反貪會多次傳召 納吉料加控

（布城17日訊）反貪污委員會消息證實，前首相拿督斯里納吉預料將在近期內面對更多和一馬公司（1MDB）有關的控狀。惟，反貪會消息拒絕透露進一步詳情。

納吉近期多次遭傳召至反貪會錄供，他昨天也在反貪會布城總部接受問話長達6小時。這是他第5次就被傳召問話。

迄今，納吉共面對32項洗黑錢、濫權和失信的罪名，其中25項控罪與1MDB有關，另7項罪名則與SRC國際私人有限公司有關。